Marie is on fire, tempi burrascosi – Trama e cast

Marie is on fire, tempi burrascosi è il film che Canale 5 propone per il suo pomeriggio di oggi, 28 agosto 2020. Parte del ciclo dedicato alla protagonista Marie, la pellicola è diretta da Marcus Weiler e continua a raccontarci le vicende dell’eroina e delle sue nemesi, gli Altay.

La trama di Marie is on fire, tempi burrascosi ci rivela infatti che Marie dovrà affrontare un nuovo ostacolo. Tutto questo mentre cerca di tenere in piedi il suo rapporto con Stefan. Come andrà a finire? Scopriamo gli altri dettagli e il cast completo.

Marie is on fire, tempi burrascosi – La trama

Tutti gli abitanti di Wildegg sono messi a dura prova dall’incendio che ha colpito l’autofficina di Altay. Marie intuisce di poter fare qualcosa, ma si tratta di mettere in moto diversi cambiamenti profondi. La situazione peggiora quando i vigili del fuoco della cittadina non riescono a domare le fiamme, costringendo il papà di Merve ed Elyas a fare i conti con la perdita della sua preziosa attività. Il sospetto tra l’altro è che dietro l’evento ci sia una persona ben precisa, anche se il politico locale sembra voler sfruttare il tutto per mettere in cattiva luce l’amministrazione comunale. La trama di Marie is on fire, tempi burrascosi ci rivela inoltre che Marie ha cambiato il suo atteggiamento in seguito all’arrivo di Philipp. Quando Max si avvicina al padre, il rapporto fra Marie e Stefan inizia a vacillare.

Marie is on fire, tempi burrascosi – Il cast

Ancora una volta troveremo Christine Eixenberger nei panni di Marie Reiter, la protagonista. Al suo fianco ci sarà Wolfgang Firerek nei panni di Ernst Reiter, mentre Saskia Vester sarà Irene Reiter e Stefan Murr presterà il volto per il personaggio di Stefan. Nel cast di Marie is on fire, tempi burrascosi troviamo inoltre attori del calibro di Moritz Regenauer (Max); Katharina Muller-Elmau (Olivia); Jonas Holdenrieder (Daniel); Sylta Fee Wegmann (Angie); Gabriel Raab (Marco); Ferdinand Dorfler (Gerhard); Julian Looman (Philipp); Wolfgang M Bauer (Ludwig); Vedat Erincin (Altay) e Adam Bay nei panni di Elyas.