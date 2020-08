Milan News – Calciomercato: Ibra sceglie la maglia. Si scaldano le piste Tonali e Brahim Diaz

Milan News – Calciomercato: manca solo l’ufficialità per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Ormai i rumors sono tutti sulla scelta del numero della maglia da parte dell’attaccante svedese, anche se l’accordo sarà più costoso di quanto previsto per la società rossonera. Nel frattempo si riscalda la pista che porta a Tonali: il Milan insiste con offerte al Brescia che stanno facendo tentennare Cellino, l’Inter sembra andare su altri profili.

Milan News – Calciomercato: Ibra sceglie la maglia. Si scalda la pista Tonali

Altro indizio social, inequivocabile, per la permanenza di Ibrahimovic al Milan. Lo svedese ha postato sul suo account Twitter verificato una foto, leggermente modificata, per indicare il suo prossimo numero di maglia in rossonero. Il tutto accompagnato dalla frase: “Come ho detto, mi sto solo riscaldando”. Come abbiamo accennato, il suo nuovo contratto sarà più dispendioso per il Milan: le ultime novità sull’accordo parlano di 7 milioni di Euro senza bonus diretti allo svedese per un contratto annuale con opzione sul secondo. Richieste di Ibra e di Raiola dunque accontentate in pieno pur di avere l’attaccante ancora in rosa. Di seguito il tweet citato.

Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 28, 2020

Il Milan si sta quindi concentrando molto più sulle altre trattative in acquisizione. Per Sandro Tonali la strategia sarebbe di fatto anticipare una rata dell’acquisto con un prestito decisamente oneroso, intorno ai 10 milioni di Euro, da conguagliare con una opzione di riscatto da altri 20 milioni di Euro. Cellino vorrebbe l’obbligo di riscatto, una distanza che potrebbe essere colmabile. La formula del prestito con diritto di riscatto potrebbe sbloccare nelle prossime ore anche la trattativa per Brahim Diaz: il giovane spagnolo, cresciuto nel City, non ha spazio al Real Madrid. I blancos si tutelerebbero con un clausola di contro-riscatto. Si attende l’ok del giocatore al trasferimento al Milan.