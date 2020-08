Oroscopo Branko – domani sabato 29 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

Ecco l‘oroscopo di Branko per domani sabato 29 agosto 2020. Anche l’ultima settimana di agosto è scivolata via e siamo arrivati al weekend! Quali sorprese riserveranno gli astri a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione nelle prossime ore? Per scoprirlo, t’invito a leggere il seguente oroscopo di Branko rivolto ai 4 segni centrali, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani sabato 29 agosto 2020: Leone

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani potresti sentirti piuttosto giù di corda e pensieroso. In questi giorni stai vivendo la lontananza di una persona cara che ti procura molto malessere. Tieni duro, perché settembre permetterà un riavvicinamento!

Previsioni Branko domani sabato 29 agosto 2020: Vergine

Domani la Luna, Giove e Saturno saranno tuoi alleati: si prospetta un weekend molto intrigante. Nelle prossime 24 ore potresti avere un’idea geniale da non sottovalutare, perché potrebbe avere risvolti inaspettati.

Oroscopo domani sabato 29 agosto 2020: Bilancia

In base all’oroscopo di Branko domani ti aspetta una giornata un po’ critica. Negli ultimi tempi ci sono stati alcuni momenti di tensioni in famiglia. Servirà molta cautela con figli e coniuge, se non vorrai guastare il clima di pace che avete raggiunto con molta fatica.

Oroscopo domani sabato 29 agosto 2020: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani e domenica saranno due giornate molto interessanti, specialmente per quel che riguarda la vita sociale. Sfrutta le prossime 48 ore per organizzare qualcosa di piacevole insieme al tuo gruppo di amici.