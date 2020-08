Oroscopo e stile: chi sono le donne più glamour dello zodiaco

Glamour, una parola che riassume in sé una miriade di significati: non sta solo per elegante, affascinante, seducente. È molto di più.

Una donna è glamour se è in grado sì di esprimere tutto quanto detto finora, ma l’essere glamour, come concetto, ha molto a che fare con il vero e proprio carisma che si è in grado di esprimere. È la capacità di fare tendenza, di distinguersi dalla massa, anzi, di ispirare la massa con uno stile fatto di eleganza, accostamenti sempre molto azzeccati, una personalità in grado di esprimere forza, determinazione, naturalezza nell’indossare un certo outfit.

Insomma, la donna glamour è una donna in grado di suscitare ammirazione, di avere molti follower, ma non solo. È soprattutto una donna che, puntando sull’eleganza, riesce a essere imprenditrice di se stessa, promuovendo la propria immagine in maniera costruttiva ed efficace.

1)Sagittario

La donna sagittario è tra le più glamour dello zodiaco, in grado di proporre, sulla sua persona, accostamenti raffinati ma all’insegna della modernità. È sempre in linea con le ultime tendenze, è in grado di spiccare tra mille per il suo fascino ma anche per la sua capacità di proporsi, attraverso il suo fiuto e la sua intelligenza. Una vera e propria inclinazione a fare l’imprenditrice di se stessa. E siccome l’abito, nella sua testa, fa sicuramente il monaco, la sua immagine suggerisce sempre eleganza, fascino, determinazione, capacità di stare al passo con i tempi.

2)Bilancia

Il segno ha fatto della capacità di essere glamour la sua caratteristica distintiva, al punto che il lavoro è considerato un’occasione per farsi notare e mettere in risalto la propria bellezza. La donna della bilancia vorrebbe, ad esempio, alzarsi un po’ più tardi la mattina, ma, di fatto, finisce con l’iniziare la sua giornata molto presto proprio per avere tutto il tempo di occuparsi della propria bellezza in modo preciso e puntuale. Così sceglie con cura l’abito – che deve suggerire professionalità ed eleganza – ma anche il trucco, la calzatura giusta e l’acconciatura. Nulla deve essere lasciato al caso. Ovviamente, scontato lo smalto: rigorosamente in gel, color rosso ciliegia.

3)Pesci

Si fa notare qualsiasi cosa faccia, anche se di natura è molto timido e poco esuberante. Ma l’essere glamour fa parte delle sue caratteristiche. Il segno ama indossare abiti alla moda, di tendenza, con abbinamenti sempre molto azzeccati e dettagli chic che richiamano l’attenzione. La donna è molto corteggiata. Ma non è solo per il suo abito o la pettinatura, anche questa in linea con le ultime tendenze: la sua vera eleganza sta nella testa, nella sua intelligenza, nel suo coraggio, nella poesia che emana, nella capacità di andare sempre oltre gli schemi e le aspettative.

4)Cancro

Il segno ha molto charme, senza ombra di dubbio. Ma non si tratta solo di questo. La donna del segno è molto sensuale, molto elegante, molto affascinante, emana un grande carisma. Sicuramente ha un certo stile, semplice, mai esuberante. Ama molto i colori tenui e i vestiti a fiori, lunghi, soprattutto, con qualche dettaglio – tipo una stola in seta – che le lascia appena scoperte le spalle. Ma è il suo viso ad essere particolarmente glamour: le labbra appena coperte da un velo di gloss, le guance messe perfettamente in risalto dall’uso sapiente del fard, gli occhi. Sono soprattutto gli occhi del cancro ad essere espressivi, eleganti. E incredibilmente profondi.