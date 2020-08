Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 29 agosto 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 29 agosto 2020. Siamo arrivati all’ultimo weekend di agosto! Quali sorprese riserverà ai primi 4 segni dello zodiaco? Giornata difficile per l’Ariete, il Toro potrà fare luce in amore. I Gemelli risaliranno la china, mentre il Cancro si sentirà irritato. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata al seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a questi segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 29 agosto 2020: Ariete

Come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox domani non dovresti affaticarti, perché sarà l’ennesima giornata no. Stai attraversando un periodo di scontri e probabilmente se pensi al tuo futuro, brancoli ancora nel buio. Nelle prossime 24 ore dovrai misurarti con nuovi problemi e basterà davvero poco a farti perdere la brocca! Domenica, per fortuna, potrai recuperare.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 29 agosto 2020: Toro

Se devi mettere in chiaro alcune questioni in amore dovresti farlo domani. Per quel che riguarda il lavoro, se c’è una proposta in ballo o se hai nuovi progetti in sospeso, sarebbe il caso di fare il punto entro il mese di novembre. Oltre, potrebbe rivelarsi troppo complicato. Hai avviato una serie di trasformazioni che cambieranno molte situazioni, soprattutto da dicembre poi. Non sarà più possibile fare le cose che facevi prima.

Oroscopo domani sabato 29 agosto 2020: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica vivrai un’escalation di emozioni. Domenica sarà una giornata molto stimolante dal punto di vista relazionale. Sfruttala per riportare l’amore in auge. Se alcuni progetti di lavoro sono stati un po’ barcollanti, d’ora in poi potrai riprenderli in mano e farli decollare. In arrivo belle soddisfazioni!

Oroscopo domani sabato 29 agosto 2020: Cancro

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani ti sentirai piuttosto stizzito, forse perché hai osato troppo oppure perché ti ritrovi a essere sempre bersaglio della sfortuna. Spesso sei trascinato dalla tua enorme emotività, ma nelle prossime ore dovrai usare molta cautela in amore. Sul fronte lavorativo non mancheranno le nuove opportunità, ma nemmeno i conflitti. In questi giorni stai riscuotendo un grande successo personale, eppure a volte sembra che tu debba ricominciare tutto da capo.