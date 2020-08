Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 29 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 29 agosto 2020. Siamo arrivati già a sabato! Quali preziosi suggerimenti riserverà l’astrologo più amato d’Italia ai segni zodiacali per questa giornata? Il Leone dovrà chiarire le questioni in sospeso, la Vergine avrà un ottimo recupero. La Bilancia sarà irrequieta, mentre lo Scorpione avrà un sabato interessante. Se vuoi approfondire, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 29 agosto 2020: Leone

Come ti incoraggia a fare l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti prendere il coraggio a due mani e chiarire tutte le questioni in sospeso. Domenica avrai la Luna in dissonanza e questo vorrà dire momenti di tensione e di nervosismo. Se ti interessa qualcuno, dovresti uscire allo scoperto! A settembre Venere entrerà nel tuo segno e darà una bella spinta in avanti a tutti i rapporti, compresi quelli sentimentali. .

Previsioni Paolo Fox domani sabato 29 agosto 2020: Vergine

Domani ci saranno la Luna, Giove e Saturno a favore: recuperare sarà molto più facile con tre alleati come questi! Nelle prossime 48 ore dovresti tralasciare le faccende pratiche e dedicarti quasi esclusivamente all’amore: lo devi al partner e lo devi a te stesso! Anche la forma fisica tornerà buona. Chi intraprenderà una cura adesso avrà ottime possibilità di ottenere risultati vincenti.

Oroscopo domani sabato 29 agosto 2020: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai irrequieto. Nei giorni scorsi potrebbe esserci stato un imprevisto spiacevole oppure qualcuno ti ha fatto una scorrettezza. Negli ultimi tempi i legami con i parenti e le situazioni di carattere pratico o relative a una compravendita sono il principale cruccio. Ad aggiungersi, forse, anche un disturbo fisico, fatto sta che non stai vivendo un periodo facile e nelle prossime 24 ore dovrai munirti di molta pazienza

Oroscopo domani sabato 29 agosto 2020: Scorpione

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà una giornata promettente, merito anche di una Luna armonica, mentre domenica potresti incappare in qualche contrattempo oppure sentirti dubbioso. È probabile che tu debba incontrare persone che ti indispettiscono oppure potrebbero nascere problemi riguardo dei viaggi. Non t’infilare nel traffico o in situazioni stressanti!