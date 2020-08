Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 29 agosto 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 29 agosto 2020. Siamo arrivati al fine settimana! Quali segni saranno baciati dalla fortuna durante quest’ultimo weekend di agosto? Il Sagittario ritroverà forza e polso, il Capricorno non dovrà essere troppo esigente e critico. Più tranquillità per l‘Acquario, mentre i Pesci saranno sovraccarichi di responsabilità. Per saperne di più, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 29 agosto 2020: Sagittario

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai forza e polso e sarai così combattivo per tutto il mese di settembre! Nei mesi autunnali potrai tornare in pista, ma dovrai fare attenzione sul lavoro. In questi giorni hai una gran voglia di libertà che emergerà anche nei rapporto professionali: sii prudente! Non tutti condividono le tue idee e potresti evita di minare alcuni rapporti importanti. Trattieni i tuoi moti di orgoglio.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 29 agosto 2020: Capricorno

Domani avrai la Luna, Giove e Saturno nel tuo segno che ti renderanno molto più esigente verso te stesso e verso gli altri. Non eccedere con l’autocritica! Negli ultimi tempi qualcosa è andato storto, ma potrebbe essere dovuto a certe situazioni sbagliate e non per colpa tua. Tutto quello su cui dovrai concentrati d’ora in poi, sarà fare andare le cose un po’ meglio.

Oroscopo domani sabato 29 agosto 2020: Acquario

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani e soprattutto domenica, con la Luna nel segno, ti sentirai più tranquillo. Più si avvicina la fine di questo 2020 e può senti la necessità di fare chiarezza nella tua vita. Come suggerisce il noto astrologo, però, prima di prendere una decisione, conta fino a dieci! Non agire d’impulso.

Oroscopo domani sabato 29 agosto 2020: Pesci

In base all’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata interessante, ma tu ti stai facendo carico di troppe responsabilità! Inoltre, Mercurio è in aspetto contrario e ti procura molto nervosismo, specialmente sul lavoro. Chi ha scelto, o è stato costretto per cause di forza maggiore, a stare fermo sarà un po’ più fortunato. C’è da dire che da metà settembre alcune questioni pratiche si scioglieranno. In amore vinceranno le coppie che hanno trovato il coraggio di parlare e di ascoltarsi.