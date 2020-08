Oroscopo Settembre 2020: previsioni di tutti i segni

L’oroscopo settembre 2020 per tutti i segni zodiacali vi porta per mano a scoprire cosa dovete attendere in amore, sul lavoro, finanze e benessere. L’allineamento dei pianeti è importante per capire come muoversi durante questo nuovo mese del 2020: scopriamo l’oroscopo 2020 e le previsioni per tutti i segni zodiacali.

1) Ariete

Il mese di settembre 2020 per voi nati sotto il segno dell’Ariete è favorevole e vi da una marcia in più sul piano dei sentimenti. Favorevoli gli incontri che si intensificheranno durante la seconda parte del mese.

2) Toro

Il mese di settembre porta a voi nati sotto questo segno una totale complicità, voglia di rimettersi in gioco e concentrazione su tutti i progetti in corso. Se cercate l’amore, purtroppo questo non sembra essere il momento favorevole ma non dubitate, prima o poi tutto si sistemerà.

3) Gemelli

Siete in ottima forma e questo i pianeti lo sanno! Infatti vi si presenta un mese molto favorevole per i sentimenti sia che siate in coppia oppure single. Per quanto riguarda il lavoro e le finanze c’è un ottimo cielo!

4) Cancro

Il mese di settembre 2020 per voi nati sotto il segno del Cancro sarà un mese di forte stress emotivo e non avrete le cose sotto controllo. La vostra indole lunatica vi porterà a pensare al peggio, invece dovete concentrarvi per gli eventi futuri.

5) Leone

Un mese molto favorevole sotto ogni punto di vista. In amore avrete un grandissimo successo: se siete in coppia avrete voglia di andare avanti concretizzando questa unione, mentre se siete single ci saranno molte possibilità di incontrare l’anima gemella.

6) Vergine

È un periodo di calma piatta in generale e voi, che siete abituati ad avere tutto sotto controllo, vi troverete destabilizzati. Concentratevi su ciò che vi sta più a cuore perché settembre 2020 non porterà alcuna notizia positiva o novità interessante.

7) Bilancia

I pianeti vi invitano alla pazienza, perché questo cielo di settembre si presenta nuvoloso sopra quasi tutte le caselle. Marte metterà a dura prova la tua pazienza e noterete che oramai le favole non esistono più.

8) Scorpione

Spumeggianti e innamorati se siete in coppia, pronti ad incontrare l’anima gemella se siete single! Insomma, un cielo molto positivo che promette non poche novità anche a livello lavorativo e finanziario.

9) Sagittario

Il vostro entusiasmo, come sempre, riuscirà a farvi galleggiare anche se il mese di settembre non sembra essere positivo. Bene l’amore, con incontri appaganti e sul lavoro con buoni propositi per i prossimi mesi.

10) Capricorno

Troppe cose a cui pensare e organizzare, vi farà perdere di vista gli obiettivi principali: questo mese non fate passi azzardati in avanti, ma pianificate la strada per il fine anno che sarà molto positivo!

11) Acquario

Vivaci, ottimisti e affascinanti il cielo di settembre apre le porte all’amore, passionale e travolgente. Lasciatevi andare e non perdete alcuna occasione che vi si presenta dinanzi. Ottimo anche sul lavoro.

12) Pesci

Non sarà un mese dalle grandi promesse e dalle grandi soddisfazioni. Vorrete cambiare ma allo stesso tempo il cielo di settembre chiede molta pazienza e calma: rimanete seduti e aspettate il momento giusto per agire.