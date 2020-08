Ricetta Frittata di Spaghetti: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vediamo insieme la ricetta Frittata di Spaghetti, un piatto unico facile da realizzare che mette insieme la bontà della pasta con la completezza di una frittata. Tantissime le varianti e le aggiunte a piacere, per questa portata ideale in estate ma che ha conquistato anche il freddo inverno!





Frittata di Spaghetti – Ingredienti

Gli ingredienti sono da intendersi per 6 persone.

Spaghetti 350 grammi

Latte intero 100 grammi

Uova 5 grammi

Parmigiano Reggiano Dop 50 grammi da grattuggiare

Pancetta affumicata 50 grammi

Scamorza affumicata 100 grammi

Pepe nero 1 pizzico

Timo 1 rametto

Aglio 1 spicchio

Olio extravergine di oliva a piacere

Frittata di Spaghetti – Preparazione

Per procedere alla preparazione della vostra Frittata di Spaghetti, come prima cosa mettete sul fuoco un tegame con acqua salata e portatelo ad ebollizione. Mentre aspettate potete tagliare a cubetti la pancetta affumicata e la scamorza. Ora l’acqua sta bollendo e voi potte versaci dentro gli spaghetti, lasciandoli poi al dente.

Prendete le uove e versatele in una ciotola grande insieme al timo e al latte, aggiungendo sale e pepe a piacere. Una volta fatto tutto questo, prendete il Grana Padano Dop e grattuggiatelo dentro la stessa ciotola per poi mescolare il tutto, sino a quando non si creerà un composto denso ed omogeneo (privo di grumi). Incorporate tutta la farcitura e continuate a mescolare.

Nel momento in cui la pasta è cotta – al dente – dovrà essere scolata e condita con un filo di olio extravergine di oliva. Gli spaghetti ora devono essere uniti al composto e mescolate il tutto per amalgamarli insieme. Prendete una padella di tipologia svasata e fate rosolare aglio e olio al suo interno.

Eliminate l’aglio e versate al suo interno gli spaghetti distribuendo in maniera omogenea lungo tutta la padella con l’aiuto di una spatola. A fuoco alto per 1 minuto cuocete sino a quando la base non si sarà rassodata: ora abbassate il fuoco e fate cuocere 15 minuti coprendo la padella con un coperchio.

Girate la frittata con molta delicatezza e cuocete l’altra parte per 5 minuti senza il coperchio: il vostro piatto è pronto!

Frittata di Spaghetti – Consigli

Decidete voi se gustare la vostra Frittata di Spaghetti fredda, tiepida oppure calda. Il piatto si conserva in frigorifero per un massimo di due giorni e non deve essere congelato. Consiglio: potete variare gli ingredienti a seconda del vostro gusto personale, come prosciutto crudo – verdurine dell’orto – mozzarella o Groviera. Non solo, potete preparare la frittata anche con gli spaghetti avanzati dal giorno prima o dal pranzo, decidendo di dare un tocco diverso alla pietanza.