Ricetta Marmellata di More: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vediamo insieme la ricetta della marmellata di more, una confettura morbida e vellutata con gusto naturale del bosco. Ideale per preparare i dolci o per una colazione genuina sia per i bambini e sia per gli adulti.

Marmellata di more – Ingredienti

Gli ingredienti si intendo per circa 4 persone.

More 500 grammi

Zucchero bianco 150 grammi

Succo di Limone 1 cucchiaio

Acqua un cucchiaio

Marmellata di more – Preparazione

Per iniziare la preparazione della vostra marmellata di more è necessario prima di tutto lavare il frutto sotto l’acqua corrente, così da eliminare foglie e impurità. Una volta svolto questo procedimento mettetele all’interno di una pentola antiaderente che abbia un fondo spesso. Aggiungete il cucchiaio d’acqua e cuocete per 20 minuti a fuoco basso, mescolando con un mestolo rigorosamente in legno al fine di non far attaccare il composto alla padella.

Passati i 20 minuti potete aggiungere il succo di limone e lo zucchero. A questo punto la cottura dovrà procedere per ancora un’ora fino a quando tutti gli ingredienti si saranno ridotti componendo un composto unico dalla consistenza desiderata. Spegnete il fuoco e versate la crema ottenuta all’interno del mixer elettrico così da ottenere una maggiore cremosità.

Ora prendete la vostra marmellata di more calda e mettetela all’interno dei barattoli. Prima di fare questo sarà necessario sterilizzare gli stessi lasciandoli bollire dentro l’acqua per 20 minuti circa. Una volta effettuato questo procedimento e quando i barattoli saranno freddi, potrete versarci dentro la marmellata ancora calda. Chiudete il barattolo e mettetelo a testa in giù al fine di favorire tutto il processo di sottovuoto.

Una variante evidenza che le more possono essere aggiunte allo zucchero e al limone, lasciandole macerare in frigorifero tutta la notte a riposo facendo in modo che lo zucchero si sciolga naturalmente. Successivamente il composto dovrà essere cotto a fuoco lento decidendo se metterlo poi nel mixer per una marmellata cremosa o se desiderate i pezzettoni di frutta: per la seconda scelta, basterà mettere nel mixer una quantità scelta lasciando i pezzettoni per una aggiunta successiva.

Una volta che è stato fatto tutto questo, prendete un cucchiano della preparazione e mettetelo dentro un piattino. Se inclinate e il composto scivolo lentamente e si ferma, la vostra marmellata è pronta!

Marmellata di more – Consigli

La marmellata di more ha una conservazione pari ad un anno in luogo asciutto e fresco, facendo sempre la prova del tappo che dovrà fare CLICK prima di aprirlo e consumare il composto.