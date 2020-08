Tutti in piedi – Trama, cast e trailer del film su Rai 1

Tutti in piedi è il film che Rai 1 propone in prima Tv nella sua prima serata di oggi, 28 agosto 2020. La pellicola risale a due anni fa ed è diretta da Franck Dubosc. Il regista interperta anche il ruolo di protagonista, mentre il titolo originale è Tout le monde debout.

Del genere commedia, il film è prodotto in Francia e in Belgio e ruota attorno ad un uomo d’affari che cade sotto un incantesimo che lo spinge a inscenare una disabilità pur di sedurre una donna. Scopriamo di seguito la trama di Tutti in piedi e i dettagli sul cast.

Tutti in piedi – La trama

Jocelyn è un uomo d’affari di successo che per sua natura è bugiardo e civettuolo. Quando inizia a provare una forte attrazione per una giovane donna, decide di fingersi costretto su una sedia a rotelle pur di sedurre la vicina di casa. Il suo stratagemma però si tradurrà presto in diversi fraintendimenti. Secondo la trama di Tutti in piedi, a complicare del tutto la situazione sarà la conoscenza della sorella di Julie, Florence, a sua volta paraplegica a causa di un incidente stradale. Jocelyn sarà costretto alla fine a inventarsi una doppia vita, una che prevede la sua vita in carrozzina e l’altra in piedi.

Tutti in piedi – Il cast completo

Sono tanti gli attori che animano il cast di Tutti in piedi. Oltre al protagonista, troviamo Alexandra Lamy nel ruolo della sorridente Florence, mentre la seducente Julie verrà interpretata da Caroline Anglade. Al loro fianco sono presenti gli artisti Elsa Zylberstein nel ruolo di Marie, Gerard Darmon in quelli di Max e Laurent Bateau come volto di Lucien. Troveremo inoltre Claude Brasseur (Papà di Jocelyn); Francois-Xavier Demaison (Cure de Lourdes); Christophe Canard (Jacques); Christiane Millet (madre di Julie e Florence); Noemie Caillault (agente) e Lika Minamoto in ruolo minore.