Aubameyang omaggia Chadwick Boseman dopo un goal – [VIDEO]

La prematura scomparsa dell’attore Chadwick Boseman ha suscitato emozioni forti in tutto il mondo, sopratutto a dopo che il protagonista del film Black Panther ha assunto il suo volto diventando così nell’immaginario collettivo l’eroe africano.

Anche nel mondo dello sport sono arrivati messaggi di cordoglio per il 43enne, e anche Pierre Emerick Aubameyang, che in passato già aveva esultato indossando la maschera di Black Panther, ha deciso di omaggiarlo con un’esultanza dopo la rete siglata in Community Shield, contro il Liverpool, esattamente come nel film: