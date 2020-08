Calciomercato Juventus – Ancora fase di stallo sul mercato degli attaccanti centrali per la Juventus. Al momento non si sbloccano le trattative per Dzeko e Luìs Suarez, per le quali serve ancora attendere un po’ di tempo. Nel frattempo si è aperto un fronte per colui che dovrebbe essere la prima alternativa della punta centrale, e si tratta di un ritorno.

Calciomercato Juventus – Tra Suarez e Dzeko, torna Kean: affare con l’Everton

Diverse fonti giornalistiche raccontano oggi del possibile ritorno in bianconero di Moise Kean. L’attaccante, cresciuto nel vivaio della Juventus, è stato il primo 2000 a segnare in Serie A e a debuttare in Champions. L’anno scorso la cessione per 27.5 milioni di Euro all’Everton, anche grazie all’intercessione dell’agente Raiola. Una cessione per ragioni di bilancio e perché il giocatore avrebbe avuto poco spazio nella Juventus di Sarri. All’Everton non è andata però molto meglio: poche presenze, due reti, e cronache raggiunte più per le sue intemperanze comportamentali che per le qualità tecniche.

Neanche l’arrivo di Ancelotti ne ha migliorato la situazione, anzi. Il tecnico italiano non si oppone alla cessione dell’ancor giovane attaccante, ma ne perora piuttosto la vendita qualora potesse arrivare anche una pedina interessante. Tra le opzioni per la chiusura dell’affare ci sarebbe infatti anche l’inserimento di Aaron Ramsey come pedina di scambio: il club inglese dovrebbe però sobbarcarsi i 7 milioni di euro di ingaggio che la Juve gli conferisce. L’altra opzione è quella di un ritorno in prestito, probabilmente biennale, con opzione/obbligo di riscatto al termine del periodo. Il ragazzo avrebbe così il tempo di rimettersi in mostra. Con Kean la Juventus potrebbe risolvere anche un problema di gestione della rosa: nato nel 2000, e cresciuto nel vivaio bianconero, non occuperebbe slot né nella rosa da registrare per la Serie A né per la Champions League.