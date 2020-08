Calciomercato Napoli – Allan è ai margini: definita la sua cessione all’Everton

Da titolare inamovibile, e simbolo del centrocampo azzurro, a esubero in attesa di cessione: è il destino di Allan, centrocampista brasiliano che dopo aver vestito la maglia del Napoli pr 5 stagioni, si appresta a cambiare aria.

Divorzio imminente

Non è un segreto infatti che il calciatore sia nel mirino dell’Everton allenato da Ancelotti che lo ha già avuto ed apprezzato a Napoli, dopo la corte serrata ma di fatto resa futile dalla dirigenza azzurra da parte del PSG, società che nel gennaio 2019 è stata molto vicina ad assicurarsene le prestazioni. Il Napoli di allora tuttavia, già orfana di Marek Hamsik, preferì non privarsi di un altro elemento così importante: il resto è storia, visto che il brasiliano ambiva a trasferirsi a Parigi e di fatto, salvo qualche eccezione, non è più ritornato sugli ottimi livelli messi in mostra in precedenza anche a causa di diversi problemi fisici.

Allan inoltre ha fatto parte del gruppo di “rivolta” durante nella crisi più difficile della storia recente della squadra, che poi ha portato l’allontanamento di Ancelotti in favore di Gattuso che anche a causa dei nuovi acquisti Lobotka e Demme, lo ha pian piano accantonato e riutilizzato solo saltuariamente.

Separato in casa

Il brasiliano si prepara a lasciare Napoli quindi, e vuole fortemente l’Inghilterra: l’Everton infatti è disposto a pagarlo 35 milioni di euro, essendo da diverse settimane in trattativa con il club partenopeo. Un ulteriore segnale lo ha dato proprio Gattuso in occasione di questa prima parte di ritiro prestagionale, in quel di Castel di Sangro, dove nonostante le tre partite del triangolare, Allan non solo non è stato utilizzato ma non è stato neanche convocato in panchina, ma ha solo svolto allenamento in palestra. Un ulteriore segnale di un divorzio annunciato e quasi definito, che porterà nelle casse azzurre liquidità necessaria per poter effettuare nuovi acquisti anche in altre parti del campo.