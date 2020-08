Calciomercato Sassuolo – Il Genoa riscatta due calciatori neroverdi, in prestito due giovani al Cesena

Periodo di cessioni per il Sassuolo, fattore sempre fondamentale per una società come quella neroverde che opera da anni in maniera oculata sia sul fronte cessioni prima di lavorare sui nuovi acquisti.

Due riscatti dal Genoa

Come si apprende da SportItalia il Genoa ha definito le operazioni di riscatto di due calciatori prestati la scorsa stagione dal Sassuolo, ossia Francesco Cassata ed Edoardo Goldaniga, entrambi elementi preziosi per i grifoni che hanno conquistato la permanenza in massima serie anche grazie al loro contributo. L’operazione dovrebbe venire ufficializzata a breve e porterà nelle casse degli emiliani una somma pari a 10 milioni di euro.

Giovani in prestito

Altre cessioni praticamente definite sono quelle relative a Giacomo Satalino e Giuseppe Aurelio, sebbene stavolta esclusivamente con la formula del prestito: i due giovani, rispettivamente portiere ed esterno sinistro, giocheranno la prossima stagione con la maglia del Cesena. La speranza è che i due calciatori neroverdi continuino a crescere dopo la buona stagione di Satalino con il Renate e gli ottimi numero di Aurelio con la Primavera.

A rendere noto il doppio trasferimento, che verrà ufficializzato a breve anch’esso, è Corriere Romagna.