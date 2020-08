Cede la grata di un tombino, una donna finisce nel sottosuolo: gravi le condizioni

E’ accaduto a Novate Milanese, comune del capoluogo lombardo: in mattinata, poco dopo le 10, una donna di 59 anni è precipitata in un tombino dove era allocata una grata, che tuttavia ha ceduto dopo il passaggio della signora, successivamente precipitata in un’autorimessa sottostante, in via Baranzate, riportando diverse lesioni.

Soccorso

La donna, che abita nei dintorni dell’incidente è stata soccorsa dal 118, ed è stata trasportata con un codice rosso presso l’ospedale Niguarda, dove le sono state diagnosticate un politrauma con fratture e un trauma cranico. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.