I segni più cinici dello zodiaco: ecco quali sono

Il cinismo, come da vocabolario, indica l’atteggiamento di indifferenza e di aperto disprezzo nei confronti dei sentimenti e delle consuetudini. Ovvero, in senso ampio, l’essere freddo, insensibile, dissacrante quando non apertamente calcolatore. Ci sono dei segni che sono particolarmente in grado di esprimere tale modo d’essere.

Non significa che tutti gli individui di quel segno siano così: molto dipende anche dal carattere individuale, dall’educazione che si è ricevuta in casa, dall’ascendente, dalle esperienze vissute, dal contesto culturale. In ogni caso, l’astrologia ha la sua importanza.

Ci sono segni, come i pesci o il cancro, che non potrebbero mai essere cinici, perché vivono di sentimenti. Ce ne sono altri, invece, che hanno indossato l’abito del cinismo e non lo ricordano nemmeno più.

1)Capricorno

È al primo posto della classifica. Del resto è riconosciuto come il segno più algido dello zodiaco, in grado di rimanere indifferente di fronte alla sofferenza altrui. Anzi, talvolta si diverte a provocarla, solo per il gusto di studiare che effetto può fare sulle persone un certo comportamento. Questo non perché sia cattivo ma perché ha sviluppato una (finta) indifferenza nei confronti dei sentimenti. Un atteggiamento maturato in lui solo dalla paura di soffrire o di essere tradito.

2)Vergine

Il suo cinismo – e quindi la sua indifferenza nei confronti dei sentimenti – gli deriva dall’aver messo al primo posto, come valori di vita, la carriera, la professione, il denaro. L’amore è una perdita di tempo, secondo il segno – che in realtà ha molto amato e molto sofferto – e comporta delle gravi seccature. Meglio, molto meglio, secondo la sua testa, occuparsi di attività remunerative, per poter soddisfare i suoi vizi (case, barche, belle auto, serate in luoghi in). Se qualcuno se ne va non lo insegue di certo. In cuor suo ne soffre, ma non lo ammetterebbe mai.

3)Ariete

È sì passionale ma anche molto cinico. Come facciano a convivere questi due atteggiamenti in una sola persona lo sa soltanto il nativo del segno. Si appassiona ad una causa in maniera viscerale ed è in grado di arrabbiarsi per molte ragioni, soprattutto quando di mezzo ci sono questioni di ex e gelosie, ma poi, quando viene ferito sviluppa un senso di repulsione per il sentimento, ritenendo chi lo ha fatto soffrire un essere meschino che non merita nulla. E allora spesso, adotta l’atteggiamento di chi è superiore a qualsiasi cosa e a qualsiasi evento. Da quel momento in poi le sue storie saranno solo delle avventure e se qualcuno dovesse soffrire per la sua superficialità l’ariete se ne infischierà.

4)Gemelli

È tanto in grado di essere leggero quanto superficiale e indifferente al sentimento. Talvolta, la sua ansia di libertà lo porta a trattare le persone della sua vita privata in maniera assolutamente fredda. Hanno un’esigenza? Pazienza, vengono prima i suoi interessi. Il suo partner sessuale si innamora? Pazienza, lui si era spiegato benissimo da subito. Il rapporto tra il suo partner e il suoi genitori non è ottimale? Non è un problema suo, e comunque, a prescindere da tutto, ha ragione la sua famiglia, che il partner si adegui. Questi sono i ragionamenti che un gemelli è incredibilmente in grado di fare.