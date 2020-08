Milan News – Calciomercato: il club rossonero accelera su due importanti operazioni in entrata. Si tratta degli arrivi di Sandro Tonali e Brahim Diaz, due calciatori che alzerebbero in maniera molto importante il tasso tecnico della squadra. Ibrahimovic è in arrivo a Milano, farà il tampone e si aggregherà agli allenamenti. Novità anche in uscita: è arrivata un’offerta del Cagliari per Davide Calabria.

Milan News – Calciomercato: passi avanti per Tonali e Brahim Diaz. Cagliari su Calabria

Messo in cassaforte il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, per il Milan è il momento dell’affondo per due pedine che potrebbero rivelarsi fondamentali per la prossima stagione. Ieri sera Cellino, presidente del Brescia, ha elogiato pubblicamente Maldini per la serietà dimostrata nell’approccio a Sandro Tonali. Il centrocampista ha fretta di conoscere il proprio futuro e se l’Inter non affonderà il colpo nelle prossime ore, il Milan diventerebbe automaticamente la destinazione più probabile del giovane centrocampista. La dirigenza milanista ha fatto filtrare la volontà di avanzare con cautela, tra le clausole inserite un percentuale del 15% sulla futura rivendita destinata al Brescia. Sembra quasi fatta invece per l’arrivo di Brahim Diaz, in prestito, dal Real Madrid. Oggi anche AS ha confermato che la settimana prossima il giocatore dovrebbe vestire il rossonero.

Sul fronte delle uscite novità per Davide Calabria. Il terzino destro cresciuto nel vivaio del club rossonero è al centro dell’interesse del Cagliari. Il club sardo ha già avanzato una prima offerta di 8 milioni di Euro più 2 milioni di bonus, giudicata insufficiente dalla dirigenza rossonera. Il Milan vorrebbe qualcosa in più: la trattativa prosegue in queste ore. L’eventuale cessione di Calabria riaprirebbe la possibilità di un arrivo in quel ruolo, anche se Serge Aurier è ormai sfumato.