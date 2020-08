Oroscopo di oggi, sabato 29 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi sabato 29 agosto 2020. Eccoci arrivati all’ultimo fine settimana di agosto! Come concluderanno il mese i segni zodiacali? Giornata no per l’Ariete e la Bilancia. La Vergine continua a volare alto! Sei curioso di scoprire come inizierà il tuo weekend? Leggi il seguente oroscopo di oggi, segno per segno.

Oroscopo di oggi sabato 29 agosto 2020: segni di fuoco

Come racconta l’oroscopo di oggi Ariete: ti sembrerà di scalare una montagna. Ti aspetta un sabato faticoso, stringi i denti! Leone: giorno utile per portare a termine tutto ciò che era rimasto in sospeso. Domenica sarà una giornata no. Sagittario: ti sei svegliato con molta grinta e voglia di metterti in gioco. Buttati nei tuoi progetti!

Oroscopo di oggi sabato 29 agosto 2020: segni di terra

Oggi Toro: Dovresti approfittare di queste buone stelle per chiarire con il partner. Vergine: si prospetta un weekend molto promettente: sfruttalo per parlare d’amore. Capricorno: cerca di essere meno esigente con gli altri e con te stesso e rilassati un po’!

Oroscopo di oggi sabato 29 agosto 2020: segni di aria

Secondo l’oroscopo di oggi Gemelli: ti aspettano 48 ore di emozioni intense: sfruttale a pieno! Bilancia: potresti sentirti molto arrabbiato, ma cerca di non sfogare la tua agitazione in famiglia. Acquario: puoi lasciarti alle spalle le fatiche dei giorni scorsi e regalarti due giorni di più tranquillità.

Oroscopo di oggi sabato 29 agosto 2020: segni di acqua

In base all’oroscopo di oggi Cancro: ti sentirai piuttosto irritato, ma non te la prendere con il partner! Mantieni la calma. Scorpione: la Luna ti darà una bella energia. Dovresti sfruttarla per portare avanti i tuoi progetti. Pesci: la mole enorme di lavoro e le difficoltà pratiche ti rendono parecchio nervoso. Su di morale: a metà settembre le cose miglioreranno!