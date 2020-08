Perchè mettere lo spazzolino nel bicarbonato: ciò che accade è incredibile

Il bicarbonato di sodio, in chimica è definito come sale di sodio dell’acido carbonico. Commercialmente è noto solo come bicarbonato. Rientra negli additivi alimentari riconosciuti e approvati dall’Unione europea, la sigla che lo rappresenta è E500.

In natura, oltre a trovarlo disciolto nelle acque superficiali e sotterranee, è presente abbastanza raramente come minerale, generalmente sotto forma di efflorescenze e incrostazioni. A temperatura ambiente il bicarbonato di sodio si presenta sotto forma di una polvere bianca cristallina. Si tratta di un sale relativamente poco solubile in acqua, è solubilizzato meglio in acqua quando quest’ultima ha una temperatura superiore ai 20°C. Non presenta alcun odore, non è infiammabile e non si scioglie in etanolo. Tutto ciò dal punto di vista chimico-fisico.

Oggigiorno il bicarbonato non manca mai nelle nostre case, questo perché ad esso sono stati attribuiti una serie di benefici e può essere utilizzato per vari scopi. Il bicarbonato presenta pochissime controindicazioni. Si tratta di un prodotto reperibile molto facilmente e anche molto economico.

Come utilizzare il bicarbonato

Potremmo sintetizzare gli utilizzi del bicarbonato in 3 grossi gruppi.

– Igiene personale

-Pulizia della casa

-Altri usi

Vediamo in che occasioni possiamo andarlo ad utilizzare.

Dentifricio e collutorio. Una volta a settimana aggiungi un po’ di bicarbonato sullo spazzolino insieme al dentifricio e spazzola normalmente. Un altro suo utilizzo è porre in mezzo bicchiere d’acqua un cucchiaino di bicarbonato e utilizzarlo come collutori, aiuterà a sconfiggere l’alito cattivo.

Scrub viso e corpo. Acqua e bicarbonato miscelati insieme ci fanno ottenere uno scrub che basta massaggiare sulla pelle e poi risciacquare con acqua tiepida.

Shampoo. Per ottenere dei capelli lucenti e una cute pulita basterà aggiungere allo shampoo un cucchiaino di bicarbonato. Si avranno i capelli morbidi e puliti.

Pediluvio. Con il bicarbonato i piedi stanchi avranno sollievo. Sarà sufficiente aggiungere due cucchiai di bicarbonato in un catino di acqua tiepida e restare così per almeno 10 minuti.

Suffumigi. Sono ottimi per decongestionare le vie respiratorie ad esempio quando si ha il raffreddore. Basterà portare a bollore dell’acqua in cui andranno aggiunti due cucchiai di bicarbonato e respirate i vapori che si sprigionano per circa dieci minuti.

Digestivo antiacido. Per favorire il processo digestivo e contrastare l’acidità dello stomaco, andiamo a sciogliere un cucchiaino di bicarbonato in un bicchiere d’acqua e aggiungiamo l succo di mezzo limone, questo composto è un potente antiacido, aiuta a digerire meglio ed evita i gonfiori addominali.

Perché mettere lo spazzolino nel bicarbonato: ciò che accade è incredibile

Spesso ci dimentichiamo che è fondamentale disinfettare tutti gli oggetti che abbiamo in casa, in borsa, e che tocchiamo continuamente, questa operazione si deve fare specialmente quando ad esempio abbiamo l’influenza o altre malattie perché trasferiamo agli oggetti che tocchiamo molti virus e batteri. Tra questi oggetti rientra anche spazzolino da denti, che già normalmente ha molti microrganismi, per questo motivo andrebbe lavato con cura.

Nell’articolo di oggi andremo a vedere insieme un metodo per disinfettare al meglio lo spazzolino con un rimedio semplice, veloce e soprattutto molto economico, utilizzando un prodotto che ormai tutti hanno in casa: il bicarbonato. Un modo per disinfettare lo spazzolino è immergerlo in un bicchiere d’acqua a cui si aggiungono due cucchiaini di bicarbonato di sodio, a questo punto sarà sufficiente lasciarlo a bagno in acqua e bicarbonato per una decina di minuti. Trascorso questo tempo il vostro spazzolino sarà disinfettato e come nuovo, sicuro e pronto per essere utilizzato senza rischi.