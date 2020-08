Pietro, Marco e Marianna Morandi – Chi sono i tre figli di Gianni Morandi

By

Pietro, Marco e Marianna Morandi sono più che conosciuti dai fan del padre Gianni Morandi. Il primo perchè è legato alla fiction che lo vede protagonista, L’Isola di Pietro. Il secondo perchè ha seguito le orme paterne ed è entrato a sua volta a far parte del mondo dello spettacolo.

Va precisato che Pietro e Marco Morandi sono due dei tre figli del celebre cantante. In particolare sono il secondogenito, nato dal suo matrimonio con Laura Efrikian, e il terzogenito, nato dalle seconde nozze fra l’artista e Anna Dan. Marianna è invece la primogenita di casa Morandi.

Pietro, Marco e Marianna Morandi – I tre figli di Gianni Morandi

Pietro e Marco Morandi sono nati dopo l’arrivo di Marianna nella vita del padre. La primogenita ha visto la luce nel ’60 e a sua volta ha raccolto l’eredità del padre diventando cantante. Poi ha preferito però seguire le orme materne e studiare recitazione. Anche se in realtà la donna è conosciuta più che altro per la sua intensa relazione con Biagio Antonacci, durata dal ’93 fino al 2002. Marco è nato invece nel ’74 e ha iniziato fin da giovane a mettere in luce le sue qualità di cantante e musicista. Poi è diventato anche attore, concentrandosi sul teatro. Il suo debutto a Sanremo risale invece al ’90 con il gruppo Percentonetto. Ha inoltre tre figli: Tommaso, Leonardo e Jacopo.

Pietro ha ormai 20 anni e la musica è entrata presto nelle sue corde. Durante l’adolescenza, ha raccontato in alcune interviste, non aveva un bel rapporto con il padre. Per evitare però di essere considerato ‘figlio di’, ha scelto il genere trap e allontanarsi sempre di più dal campo paterno. Il suo alias è Tredici Pietro e il suo primo album si intitola Assurdo. A quanto pare il ragazzo ha fatto sì che Gianni entrasse nel mondo dei social, dove ancora oggi è più che seguito.