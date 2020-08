Raffaella Carrà – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Raffaella Carrà è ancora una delle conduttrici storiche del piccolo schermo italiano. Ancora oggi, grazie al suo ultimo show A raccontare comincia tu, dimostra di avere caratteristiche ineguagliabili per dare fino da torcere alle colleghe più giovani.

Raffaella Carrà è diventata presto un’icona per molti italiani, di diverse fasce d’età. I consensi non le sono mancati solo nel Bel Paese ma anche all’estero, a partire dalla Spagna. Scopriamo tutto su di lei, dalla data di nascita fino alla sua vita privata.

Raffaella Carrà – Età, marito e figli

Raffaella Carrà nasce il 18 giugno del ’43 a Bologna con il nome di Raffaella Maria Roberta Pelloni. In seguito alla separazione dei suoi genitori, la futura showgirl trascorre molto tempo nel bar di Bellaria del padre. Fin da bambina dimostra di avere una forte passione per la danza e per il canto e a 8 anni lascia la riviera per iscriversi all’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Nei primi anni Cinquanta, Raffaella viene notata da Mario Bonnard che la sceglie per il film Tormento del passato. Nel ’60 consegue il diploma al Centro sperimentale di cinematografia e prende parte al suo quarto film, La lunga notte del ’43 di Florestano Vancini. Al tempo stesso debutta in teatro grazie alla compagnia Carli-Pilotto e due anni più tardi conduce Raffaella col microfono a tracolla in radio. Viene scelta poi come valletta per Il Paroliere questo sconosciuto condotto da Lelio Luttazzi.

Raffaella Carrà assume poi il suo nome d’arte nello stesso periodo, grazie al regista Dante Guardamagna, in onore del pittore Carlo Carrà. Il successo televisivo la raggiungerà invece nel ’70 grazie a Io, Agata e tu, uno spettacolo in cui la futura conduttrice lancia il nuovo modello di showgirl moderna e danzatrice. Anche se spesso le si attribuisce un matrimonio, nella vita della presentatrice non compare alcun marito. Per tanti anni ha avuto una relazione importante con Gianni Boncompagni e poi con Sergio Japino, conosciuto durante un tour in Spagna e al suo fianco per diversi decenni. La coppia però non ha mai avuto figli.