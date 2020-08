Sergio Japino – Chi è l’ex compagno di Raffaella Carrà

Sergio Japino è stato a lungo al fianco di Raffaella Carrà: ad oggi è giusto però sottolineare che l’autore televisivo è l’ex compagno della conduttrice. I due hanno vissuto un’intensa storia d’amore che ha intrecciato sentimenti ed esperienze lavorativi.

Sergio Japino continua tra l’altro a collaborare con la presentatrice ed è regista di A raccontare comincia tu, uno degli ultimi programmi di successo della Carrà. Perchè si sono lasciati? A differenza dell’addio annunciato diverso tempo fa, l’affetto fra i due non è mai mancato.

Sergio Japino – L’ex compagno di Raffaella Carrà

Sergio Japino nasce a Ventotene il 17 settembre del ’52 e inizia la carriera in tv dopo anni di formazione come ballerino presso la scuola di danza di Gino Landi. Negli anni Ottanta diventa coreografo di Fantastico 3 e Pronto, Raffaella?, iniziando la collaborazione con la futura compagna. Il suo debutto come ballerino avviene infatti nel ’77 su Rai grazie al programma Bambole, non c’è una lira, a cui segue Millemilioni appena due anni più tardi. Si divide poi fra il lavoro dicoreografo, autore e regista per programmi popolari come Domenica In, Ricomincio da due, Carramba! Che sorpresa e molti altri ancora.

“Facevo con lei un romantico passo a due per insegnarlo a un altro”, ha raccontato Sergio Japino tempo fa a Sorrisi, parlando della sua love story con la Carrà. “Accadde lì: ci siamo guardati negli occhi ed è scattata la scintilla”, ha aggiunto. E così è stato per quasi due decenni, fino a che la coppia non ha deciso di dividersi nel ’97. Adesso i loro rapporti sono più che positivi: continuano a lavorare insieme e hanno un legame affettuoso destinato a durare ancora a lungo. La coppia tra l’altro aveva anche provato ad avere un figlio, diverso tempo fa. Solo che il medico della conduttrice le ha dato uno stop: il suo fisico non le avrebbe mai permesso di portare avanti una gravidanza. “Come se la vita, all’improvviso, mi avesse costrertta a fare un bagno di realtà”, ha dichiarato lei a Ok Salute.