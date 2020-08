Bake Off Italia 2020 – Chi sono i concorrenti?

Bake Off Italia 2020 ha già anticipato quali concorrenti vedremo in questa nuova edizione tutta da scoprire. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti e come sempre li vedremo ai fornelli mentre cercano di ottenere il titolo di campione.

I concorrenti di Bake Off Italia 2020 saranno in tutto 16: a loro il compito di stupire i giudici e portare a casa una vittoria parziale, in previsione dell’ultima sfida che regalerà la corona al più meritevole. In attesa di vederli all’opera, scopriamo i loro nomi.

Bake Off Italia 2020 – I concorrenti

Direttamente da Anzio, in provincia di Roma, Alessandra è mamma di due bimbe ed è conosciuta con il soprannome di Bouganville. Gli amici dicono infatti che ha sempre la testa fra le nuvole. Abbiamo poi Arturo da Rimini, pieno di hobby e passioni. Nonsolo la cucina e la tecnologia, ma anche le serie tv, i film, i fumetti, i droni. Insomma un nerd patentato. Al suo fianco troviamo la giovane Alessia da Padova, maestra d’asilo che ha sempre sognato di lavorare in pasticceria. Chiara invece è una food-writer che viene da Varano Borghi e che propone non solo ricette classiche, ma anche una versione identica adatta ai cani.

Per Elena di Conegliano è un vero sogno partecipare allo show: da tempo sogna di aprire una pasticceria tutta sua, anche se coltiva al tempo stesso la passione per i cavalli. Donato invece viene da Bologna, ma è originario di Alberobello. Lavora in ufficio da diversi anni e ormai stufo di scartoffie e burocrazie, ha deciso di diventare barman. Elisabetta viene da Milano ed è impiegata in banca. Ama la musica, cantare e ovviamente anche cucinare. Nelle sue fantasie c’è il desiderio di aprire una pasticceria shabby chic. Fedele di Castrovillari è un attore teatrale che si occupa anche di marketing digitale. I suoi studi nel settore risalgono a qualche anno fa, quando ha intrapreso questa strada come una sorta di piano B.

Da Firenze, Gino sta ancora studiando Storia dell’Arte nella sua città. Lavora al tempo stesso come mediatore culturale e ama il disegno. Il suo percorso nella cucina inizia dieci anni fa, quando ha deciso di diventare vegetariano. Giovanni invece è un tecnico informatico di Locate Varesino e ama le scarpe e la moda in generale. Fin da bambino però ha scoperto, grazie alla sua golosità, di essere un vero appassionato della pasticceria. Fra i concorrenti di Bake Off Italia 2020 troviamo anche Giacomo, che di notte fa la Drag Queen e di giorno lavora come impiegato. La sua imitazione di Benedetta Parodi gli ha permesso di vincere il titolo di Miss Drag Queen tre anni fa e da quel momento si è appassionato anche ai fornelli. Al suo fianco troveremo Matteo da Milano, un precisino che ha scoperto il mondo dei dolci mentre si prendeva cura della madre malata.

Forte e fiera di sè, Monia da Folignano ha già avviato una sua carriera come cake designer. Philippe di Segno invece non ama solo i dolci e il vino, ma anche le donne. Lavora come fisioterapista e pensa che preparare bene una torta gli dia qualche chance in più in fase di conquista. Sara viene da Gallarate ed è una designer: durante i suoi studi ha scoperto l’amore per la cucina e la sua vera identità. Valeria infine viene da Palermo e lavora come cantante lirica. Ama la bellezza e per allietare amici e familiari ha costruito un laboratorio casalingo in cui creare le sue opere dolciarie.