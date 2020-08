Calciomercato Inter – Quasi sfumato Tonali si punta su due centrocampisti di alto livello – Addio per Eriksen?

Il calciomercato Inter sta per dover incassare un pesante colpo, lo scippo da parte del Milan di Sandro Tonali, che da mesi sembrava vicinissimo alla maglia nerazzurra. Gli uomini addetti al calciomercato virano su due profili di alto livello, ma c’è bisogno di vendere per fare cassa, quindi tra i cedibili può rientrare anche Eriksen.

Tonali quasi sfumato

Sembrava un colpo chiuso quello di Sandro Tonali, mentre adesso il centrocampista talentuoso del Brescia sta per accasarsi a Milano ma sponda rossonera. L’Inter ha tentennato troppo in questo lasso di tempo permettendo ai cugini di fiondarsi sul calciatore con prepotenza.

L’offerta del Milan ha convinto Cellino: 10 milioni per il prestito oneroso più 28 (compresi i 3 di bonus) per il riscatto. Lo stesso Tonali vedendo il continuo rimandare dei nerazzurri ha deciso di accettare l’offerta dei rossoneri, stanco di aspettare un mossa decisiva dell’Inter che è sempre stata rimandata.

Caccia a Ndombele e Kantè

Praticamente perso Tonali, Marotta si è lanciato su due centrocampisti che Conta stima tantissimo: Ndombele e Kantè, profili di livello ma anche costosi per questo bisogna necessariamente fare cassa per poter intavolare le trattative.

Ngolo Kanté in forza al Chelsea costa tra i 50 e i 60 milioni, quindi per ricavare una parte di questi soldi, sotto il benestare di Conte, può essere ceduto Brozovic, nonostante sia stato uno dei centrocampisti più positivi dell’ultima stagione.

Tanguy Ndombele è valutato dal Tottenham 55 milioni di sterline, cifra che l’Inter ritiene eccessiva e si cerca di trattare per abbassare le pretese, ma anche in questo caso pur calando il prezzo bisognerebbe vendere un pezzo pregiato, che oltre a Brozovic potrebbe essere Eriksen, che nei mesi in maglia nerazzurra non ha convinto Conte.

Kolarov ad un passo

L’Inter è pronta a battere un colpo per la difesa. I nerazzurri sono ad un passo dall’arrivo di Aleksander Kolarov esperto difensore che si metterà a disposizione di Antonio Conte. Il calciatore raggiungerà la nazionale serba per disputare le gare di Nations League contro Russia a Turchia mentre dopo potrebbe recarsi a Milano per chiudere l’operazione.