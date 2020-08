Calciomercato Juventus – Romero verso l’Atalanta. Corsa a due per l’attacco

By

Calciomercato Juventus – Dopo l’arrivo dell’ufficialità di McKennie, nella serata di ieri, il calciomercato della Juventus prosegue sia sul fronte delle cessioni che su quello degli acquisti. Nel primo caso c’è una lista lunga da accontentare: si va verso la cessione di Romero all’Atalanta nel tentativo di trovare una soluzione che soddisfi tutti. Dal punto di vista delle acquisizioni tiene sempre banco la questione della prima punta: sembra ormai una corsa a due, e chi si libererà per primo potrebbe vincerla.

La Juventus può chiudere un’altra cessione importante nel giro di pochi giorni. Si tratta di quella di Cristian Romero, difensore centrale acquistato dal Genoa (la cui maglia veste nella foto, ndr) nello scorso gennaio e lasciato lì in prestito fino alla fine della stagione scorsa. Il giocatore è desiderato dall’Atalanta di Gasperini, ma ha ancora un peso importante nel bilancio juventino. Per questo si sta studiando una soluzione che possa andar bene a tutti. Probabile un prestito – annuale o addirittura biennale – con opzione di riscatto fissata intorno ai 15 milioni: una cifra che consentirebbe all’Atalanta di non fare il passo più lungo della gamba e alla Juventus di avere la plusvalenza giusta tra uno o due anni.

Per la punta centrale ormai è sempre più corsa a due tra Edin Dzeko e Luìs Suarez, con una particolarità: potrebbe spuntarla chi si libera prima dal proprio vincolo contrattuale con il club con cui è tesserato. La Juventus infatti sembra intenzionata ad offrire ad entrambi la stessa quota salariale del monte ingaggi, quella che dovrebbe essere lasciata libera dall’addio di Gonzalo Higuain. La Gazzetta dello Sport riferisce oggi di un contatto telefonico tra Pirlo e l’attaccante della Roma per convincere il bosniaco della bontà della proposta tecnica della Juventus. Una proposta che gli consentirebbe di provare a vincere qualcosa di importante in Italia.