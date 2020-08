Calciomercato Lazio – Immobile, pronto il rinnovo, Muriqi verso l’annuncio

Inizia a prendere forma l’attacco della Lazio che verrà: nonostante qualche tentennamento per quanto riguarda al’affare Vedat Muriqi dopo le parole del presidente del Fenerbache che ha maniferstato la propria intenzione di non vendere l’attaccante salvo offerte pari o superiori ai 20 milioni di euro.

Annuncio imminente

Come rivelato da varie fonti, come Radiosei, tuttavia dovrebbe esserci la cosiddetta fumata bianca nelle prossime ore, visto che la Lazio tramite un emissario mandato in Turchia in queste ore, avrebbe manifestato la volontà di alzare l’offerta per il centravanti, dagli iniziali 16 più bonus a circa 18 più bonus relativi, arrivando quindi di fatto alla cifra richiesta.

Nulla di fatto anche per quanto riguarda l’improvviso interesse della Fiorentina, che ha “costretto” il patron Lotito a consultarsi con la dirigenza viola per lasciare campo libero ai capitolini. Dalla Turchia sono piuttosto sicuro che Muriqi vestirà molto presto la maglia biancoceleste e che l’annuncio da parte del club sia solo questione di ore, tutt’alpiù di qualche giorno.

Ciro, rinnovo a vita

Altro questione decisamente importante, stavolta relativa alla permanenza del capocannoniere della serie A appena trascorsa nonchè vincitore della Scarpa d’Oro Ciro Immobile, il cui rinnovo è stato da sempre una delle priorità assolute già da prima della conclusione dello scorso campionato, che ha inevitabilmente fatto interessare numerose pretendenti.

Il calciatore ha manifestato la propria volontà di rimanere, sopratutto con la qualificazione in Champions League conquistata anche e sopratutto con le sue reti, e l’accordo sembra ad un passo dall’ufficialità: prolungamento di contratto fino al 2025 con opzione fino al 2026, e stipendio che sarà di 4 milioni di euro più bonus, anche qui come confermato da Radiosei: Re Ciro si preparara quindi a diventare un vero e proprio uomo simbolo della società biancoceleste, che ha fortemente creduto in lui al momento dell’acquisto, nonchè tra i probabili protagonisti nel prossimo Europeo con la maglia della Nazionale.