Calciomercato Sampdoria – Non si ferma la Sampdoria che ha necessità di rinforzare la squadra in vista della Serie A 2020/21 e deve farlo con più di un occhio al bilancio. C’è ancora pressione per cercare di introitare quanto più danaro possibile dalla cessione di qualche pezzo grosso (Colley, Murillo) ma lo si fa cercando di mantenere intatto il valore dei calciatori coinvolti. Nel frattempo si moltiplicano le valutazioni su giocatori di prospettiva.

Calciomercato Sampdoria – Valutazioni su Ferrer e Collado. Benevento su Caprari

Tra questi giocatori di prospettiva il principale è Alex Collado, centrocampista offensivo del Barcelona B che potrebbe sostituire negli schemi di Ranieri Gaston Ramirez, alle prese con un difficile rinnovo col club blucerchiato. Secondo quanto riferisce TuttoSport la Sampdoria si sarebbe mossa in anticipo sugli altri club italiani (Torino, Verona, Sassuolo e Genoa) cui è stato proposto il prestito del giovane giocatore spagnolo dal club blaugrana. Questo potrebbe consentire di arrivarci più facilmente, ma l’area tecnica sta valutando la reale utilità del giocatore per evitare un altro buco nell’acqua come accaduto con Maroni.

Sul fronte terzini si sta valutando invece la fattibilità dell’acquisto di Salva Ferrer, terzino destro dello Spezia: un colpo alla Augello per rinforzare la catena di destra nell’eventualità che Bereszynski venga ceduto. Sul giocatore sarebbero arrivati diversi sondaggi dall’estero: tutto fermo finché lo Spezia non nominerà il nuovo direttore sportivo.

Sul fronte uscite si registra il sorpasso del Benevento sulle altre squadre interessate a Gianluca Caprari. Il club sannita sarebbe pronto a presentare un’offerta importante alla Samp per l’acquisizione del suo cartellino. La società di Vigorito è una delle poche ad avere disponibilità economica tale da accontentare le richieste blucerchiate, intorno ai 10 milioni di Euro, ma bisognerà capire che proposta presenterà e quali margini di trattativa ci saranno da un lato e dall’altro. Per il momento Caprari, come Murillo, resta a disposizione di Ranieri finché non arriverà un’offerta davvero convincente.