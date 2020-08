Cibi d’asporto, ecco quali sono i più ricercati in tutto il mondo

L’emergenza Coronavirus ha stimolato ancora di più la crescita del settore del digital food delivery, che ormai si deve confrontare quotidianamente con un numero spaventoso di richieste. Se i problemi sono legati non tanto all’approvvigionamento, quanto piuttosto al sistema di distribuzione, che non sempre riesce ad essere efficace, puntuale e preciso, è interessante notare l’evoluzione avuta da questo settore nel corso degli ultimi anni.

Consegne a domicilio: boom di pizza, cucina cinese e sushi

La ricerca che è stata recentemente pubblicata su l’insider, infatti, si è concentrata sui cibi più ordinati d’asporto e più ricercati sul web durante il periodo che va da marzo a maggio di questo 2020. Proprio il fatto che la pandemia si sia scatenata in questo periodo, ha portato ad aumentare ancora di più le richieste di consegne di cibo a domicilio: la comodità di ricevere il cibo direttamente a casa è innegabile.

Inoltre, è sempre più facile, ormai, usare le varie piattaforme sviluppate a tale scopo, che si possono sfruttare anche tramite app da scaricare direttamente sul proprio device mobile. L’analisi realizzata da Betway, uno dei leader nel campo dei casinò online, ha messo in evidenza i cibi d’asporto più ordinati in ogni Paese secondo i dati estrapolati da Google.

In cima alla classifica, come si poteva facilmente prevedere, c’è la pizza, il termine più ricercato quando si tratta di consegne di cibo a domicilio. Dietro uno dei piatti tipici della cultura culinaria italiana troviamo la cucina cinese, che va per la maggiore soprattutto nel Regno Unito, Cina, Stati Uniti e Canada, ma anche il sushi. Sorprende che uno dei piatti tipici della cucina del Sol Levante sia il più ricercato in Danimarca? Non molto, dal momento che, il fatto di essere decisamente vicino rispetto alla Norvegia, il più importante produttore al mondo di salmone, è un fattore che non può e non deve essere trascurato. Scorrendo la classifica, troviamo anche il cibo vegano, che si concentra soprattutto in Russia durante il periodo della quaresima, quando la religione ortodossa prevede di consumare solo ed esclusivamente piatti di origine vegetale, ma anche il cibo indiano e gli hamburger.

Curiosi di scoprire lo Stato che ha ordinato più d’asporto nel trimestre considerato? Stando ai dati registrati da Google Keyword Planner, il record è nelle mani del Belgio, con una ricerca ogni 10 abitanti, mentre al secondo posto troviamo Stati Uniti, una ricerca ogni 31 abitanti, Australia, una ricerca ogni 40 abitanti, e Regno Unito, una ricerca ogni 44 abitanti.

Le catene più ricercate online

Impossibile pensare ad un marchio diverso ad occupare il primo posto se non McDonald’s. Si tratta della catena di fast food maggiormente ricercata sul web nel corso degli ultimi mesi, ma difficilmente si poteva pensare altrimenti, anche per via del fatto che McDonald’s è presente praticamente in tutto il mondo. Gran parte delle ricerche su McDonald’s si sono concentrate nel Vecchio Continente, con un focus particolare sul Big Mac, uno dei piatti più ricercati della nota catena a stelle e strisce.

Al secondo posto troviamo KFC, una catena che spopola in ben 23 Paesi, tra cui Australia, ma anche Sudafrica e Regno Unito. Il Paese in cui è stato registrato il numero più alto di ricerche legate a KFC? Un po’ a sorpresa la Malesia, con il primato di ben 301 mila ricerche al mese. Stando alle stime, pare che KFC serva qualcosa come 25 milioni di clienti malesi al mese ed è una statistica un po’ curiosa, visto che, complessivamente, la popolazione malese tocca i 31,5 milioni.