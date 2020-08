Danni collaterali – Trama e cast del film su Rete 4

Danni collaterali è il film che Rete 4 offre per la sua prima serata di oggi, 30 agosto 2020. La pellicola risale al 2002 ed è diretta da Andrew Davis. Del genere azione e thriller, la storia racconta di un vigile del fuoco che decide di farsi giustizia in seguito alla morte della famiglia.

La trama di Danni Collaterali ruota intorno a Gordon, che assisterà alla morte del figlio e della moglie a causa di un attacco da parte dei terroristi. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e il cast completo del film.

Danni collaterali – La trama

Gordon sta per raggiungere la moglie e il figlio in un bar quando il locale viene fatto saltare in aria da un terrorista. Nella strage muoiono anche altre sette persone e il protagonista scopre che in realtà il bersaglio erano alcuni agenti della CIA presenti nelle vicinanze. Parlando con la Polizia, Gordon realizza che il terrorista è un certo Lupo e che le autorità non intendono cercarlo perchè di origine colombiana. L’America infatti ha deciso di ritirare l’esercito da quel territorio, ma Gordon non si ferma. Con l’aiuto di alcuni amici raggiunge il Paese ma viene catturato dagli agenti del posto e tradotto in carcere. La trama di Danni collaterali ci rivela che il protagonista riuscirà ad evadere.

Danni collaterali – Il cast

Il cast di Danni Collaterali è guidato da Arnold Schwarzenegger nei panni di Gordon ‘Gordy’ Brewer. Al suo fianco troviamo Francesca Neri nel ruolo di Selena Perrini, mentre Cliff Curtis sarà Claudio Perrini. Sono presenti inoltre gli artisti Lindsay Frost (Anne Brewer); Ethan Dampf (Matt Brewer); Elias Koteas (agente Brandt); John Leguizamo (Felix); John Turturro (Sean); Jsu Garcia (Roman); Miguel Sandoval (agente Phipps); Harry Lennix (Dray); J Kenneth Campbell (Ed Coonts); Tyler Posey (Mauro); Jane Linch (agente Russo); Rick Worthy (Ronnie) e Rauymond Cruz (Junior).