Davide e Serena problemi di gelosia | Ultima coppia Nip a Temptation Island

È tutto pronto per la messa in onda di mercoledì 9 Settembre del programma più atteso, targato Mediaset. Temptation Island sta per tornare dopo una breve pausa, e finalmente ha svelato tutte e sei le coppie Nip che ci accompagneranno in queste settimane.

Per concludere le presentazioni, è stato caricato il video della sesta coppia su Instagram e già da questo si evince il problema dei fidanzati Davide e Serena. Problemi di gelosia per i due, Temptation Island li potrà aiutare a superare questo ostacolo?

Davide e Serena problemi di gelosia

Davide e Serena sono fidanzati da due anni e otto mesi e sembra esserci una forte gelosia, soprattutto da parte di lui. Una gelosia che come afferma la ragazza, sta sgretolando il loro rapporto. Davide, dal canto suo afferma che sono state proprio le modalità in cui si sono conosciuti a renderlo così tanto insicuro nei confronti della sua compagna, soprattutto per il tempo in cui lei ha impiegato per lasciarsi indietro la sua relazione passata.

Infatti, i due si sono conosciuti quando erano fidanzati con i rispettivi amici, ma nonostante questo è nato un forte sentimento che li ha portati a stare insieme. Serena scrive alla redazione di Temptation Island per superare questo limite di Davide.