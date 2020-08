Frasi del buongiorno. Ci siamo, il mese di agosto è terminato e con esso anche le vacanze. Covid permettendo si spera presto possa iniziare nuovamente un momento lavorativo sereno. Un periodo estivo certamente particolare vissuto non senza pochi disagi e con l’obbligo di mascherina per proteggerci dal virus.

Questa circostanza ci ha insegnato molto dando maggiore valore ai rapporti umani. È anche attraverso un messaggio del buongiorno che ci sarà capitato di ricucire rapporti lasciati in sospeso. Dunque, è importante continuare a coltivare le proprie emozioni e a far sì che queste persone continuino ad essere parte della propria vita. Un messaggio del buongiorno è un pensiero e un modo particolare per far sentire la propria presenza. Seleziona la frase che sembra essere maggiormente in linea con il tuo modo di pensare e inviala a coloro che desideri.

Frasi del buongiorno – domenica – 30 agosto