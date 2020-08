Giovanna Abate ultimo confronto | Anticipazioni Uomini e Donne 7 Settembre

Solo qualche mese fa uscivano insieme da Uomini e Donne, Giovanna Abate e Sammy Hassan, pronti a vivere la loro storia d’amore. Una storia che però è durata davvero poco, tant’è che le loro strade si sono divise in modo definitivo, tutti e due infatti, lo hanno confessato nel magazine del programma.

In questi giorni sono partite le registrazioni delle prime puntate, ricordiamo che l’appuntamento con Uomini e Donne è stato anticipato al sette, in cui oltre il trono classico e l’over che ora si muoveranno all’unisono, vi è stato un confronto acceso tra i due ex.

Giovanna Abate ultimo confronto

Non ci si sarebbe mai aspettato un confronto così acceso tra Giovanna Abate e Sammy. Tutto inizia con Maria De Filippi che manda un video per ricordare le varie tappe della ormai ex coppia, e amareggiata l’ex tronista confessa di non aver mai vissuto la loro storia fuori dal programma, ma che gli unici bei momenti sarebbero stati vissuti tra esterne e studio. Affermando anche, di essersi visti davvero poco fuori Uomini e Donne, due cene e cinque giorni, una pagata anche da terzi.

Subito la puntata si fa accesa, i due sembrano avere qualche scheletro nell’armadio e sono prontissimi a tirarli fuori. Sammy sicuramente di più di Giovanna, visto il suo comportamento molto sereno, come se nulla fosse. Lei dal suo canto, appare amareggiata e delusa in quanto confidava molto nella loro storia al di fuori del programma, nonostante fosse consapevole dei problemi all’interno della loro relazione già da tempo.

Ex tronista nel pieno della rabbia

Proprio la consapevolezza di questi problemi ha fatto crescere il pensiero che Sammy stesse con lei solo per le sponsorizzazioni. Dopo queste parole arriva subito la risposta dura dell’ex che la prende in giro dicendole di smettere di sentirsi Chiara Ferragni, perché non lo è e non lo sarà mai. In uno dei giorni in cui si sono visti a Milano, raccontano di non esser saliti a casa di lui, perché Giovanna era infastidita dalla presenza di una foto del battesimo di suo figlio dove vi era anche l’ex del corteggiatore.

Così avrebbe deciso di andarsene con la convinzione che la casa di quello che, ai tempi, era il suo fidanzato non fosse pronta per accoglierla davvero come la sua ragazza. Sammy confessa che una volta usciti dallo studio, per lui quella era una prova per capire se volesse o no una persona del genere accanto. Giovanna invece, perplessa afferma che una volta usciti dovevano considerarsi già fidanzati.

Sembra non avere fine il confronto infuocato tra i due, tant’è che l’opinionista Gianni Sperti che cerca di prendere le parti dell’ex tronista, ribadendo che quanto riferito da Sammy non è niente di nuovo. Ma è Maria De Filippi a chiudere una volta per tutte il confronto, in quanto i due non troveranno mai un punto d’incontro.