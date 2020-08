I segni più disordinati dello zodiaco: l’elenco

I disordinati si giustificano parlando di ordine creativo. Ovvero lasciare cose a caso in giro senza curarsi troppo del fastidio che questo può creare ad altre persone.

Alcuni, particolarmente fantasiosi, arrivano a citare Nietzsche dicendo che “solo dal caos ha origine una stella danzante” e via con altre filosofie e citazioni colte.

Ma al di là delle chiacchiere rimane il fatto che i disordinati creano un senso di disagio soprattutto a chi divide la casa o la scrivania con loro.

Pertanto, consigliare loro di trovarsi un appartamento da soli o spostarsi di scrivania è un suggerimento scherzoso ma non troppo. E si badi che non sono solo gli uomini a essere disordinati. Si dice che lo siano di più, ma in realtà esistono anche delle donne che non hanno il minimo senso dell’ordine. Vediamo quali sono i segni più disordinati.

1)Pesci

Non esita a lasciare tutto in giro perché, dice, non ha tempo in quanto è sempre preso da mille cose da fare. In realtà nel disordine il pesci ci sguazza, perché proprio il caos alimenta la sua creatività e persino la sua vocazione poetica. Questa caratteristica, che si sviluppa sin dalla tenera età, porta il segno a litigare spesso con i suoi cari, ma non cambia atteggiamento, perché fa parte della sua natura.

2)Scorpione

Anche lo scorpione lega il disordine alla sua creatività, alla fantasia e alla necessità di essere se stesso fino in fondo. Detesta, peraltro, che le persone intorno gli dicano cosa fare e come farlo, pertanto eserciterà il suo legittimo diritto ad essere disordinato e niente e nessuno riuscirà a convincerlo del fatto che non è poi così opportuno non avere senso dell’ordine quando si divide la casa con qualcun altro. Quindi, nella sua stanza è sempre possibile trovare fogli sparsi ovunque, abiti in giro – perché è perennemente incerto su cosa indossare, avendo, tra l’altro, mille uscite da fare – borse sparse per la stanza perché, cambiando outfit, cambiano anche gli accessori.

3)Toro

L’indolenza del toro per quanto riguarda il mettere a posto è nota. Il segno è tradizionalmente molto lento a fare tutto, pertanto si perde spesso nelle cose da fare, nei mille impegni che sempre si assume. E mettere in ordine la casa è l’ultimo dei suoi pensieri. Tra famiglia, attività da professionista, clienti, referenti a cui dare retta rimane ben poco tempo libero. Inoltre, la percezione che ha il toro del disordine è radicalmente diversa da quella dei suoi cari. “Non è disordinato, questo è il mio ordine”, la frase che pronunciano in genere.

4)Gemelli

Leggero e sempre pieno di hobby com’è, il gemelli non ha mai tempo per nulla, se non, appunto, per lo sport e le attività all’aria aperta. Anche il lavoro, per il gemelli, è uno strumento per guadagnare denaro e occuparsi dei propri interessi, ma la sua preoccupazione principale è pensare al proprio benessere. Quindi ordine sì, ma dopo tutto il resto. È un po’ confusionario, talvolta non ha neppure bene in mente come si metta ordine, accatasta cose a caso sperando che qualcun altro sistemi il suo disordine.