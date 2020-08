Il sindaco pescatore – Trama e cast del film con Sergio Castellitto

Il sindaco pescatore è il film che Rai 1 propone per la sua prima serata di oggi, 30 agosto 2020. La pellicola appartiene al genere biografico ed è diretta da Maurizio Zaccaro. La storia parla invece della vita di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre di dieci anni fa.

La trama de Il sindaco pescatore ci racconterà la personalità del Primo Cittadino e le sue lotte contro il mondo della politica e della camorra. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e il cast del film.

Il sindaco pescatore – La trama

Angelo Vassallo è un pescatore di Pollica, un piccolo paesino del Cilento. Nutre delle forti speranze per il futuro dei concittadini, messi in ginocchio dal malgoverno, e per questo decide di candidarsi a sindaco. Il suo obiettivo è ridare bellezza al paesino e mettere alla berlina la mafia, riuscendo a ripristinare il lavoro. Dopo aver vinto le elezioni, Vassallo si ritrova a dover fare i conti con il segretario e gli assessori. Anche in famiglia le cose non vanno bene: il sindaco ordinerà la demolizione della casa abusiva del padre. La trama de Il sindaco pescatore ci anticipa che Vassallo riuscirà nel 2000 a realizzare quasi del tutto il suo sogno. A minacciare da vicino Pollica c’è però la camorra, che ordinerà il suo assassinio.

Il sindaco pescatore – Il cast completo

Al centro del cast de Il sindaco pescatore troviamo Sergio Castellitto nei panni di Angelo Vassallo. Al suo fianco Angelina, interpretata da Anna Ferruzzo, e Fabrizio Contri nei panni di Dario Vassallo. La famiglia si completa con gli attori Lavinia Guglielman (Giusy); Antonio Pennarella (Claudio); Carlo Mileo (Peppe) e Massimo De Matteo (Massimo). Sono presenti inoltre gli attori Maurizio Marchetti (Don Marra); Andrea Di Maria (Andrea); Gianni Parisi (Siani); Gennaro Di Biase (Palmieri); Paolo Spezzaferri (Achille); Salvatore Cantalupo (Cataldo); Rosaria De Cicco (Maria); Emanuele Vicorito (Salvo); Orlando Cinque (Eugenio); Teresa Saponangelo (Carla) e Renato Carpentieri (Gerardo).