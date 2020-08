Le coppie più improbabili dello zodiaco: ecco quali sono

Ci sono coppie che, secondo lo zodiaco, non potrebbero mai e poi mai funzionare, per una specie di incompatibilità di fondo.

In realtà, poi molte coppie nella vita reale funzionano comunque, perché magari influisce l’ascendente o l’educazione ricevuta in famiglia o il contesto culturale in cui si è cresciuti.

Per dire, un segno di natura molto intemperante, cresciuto in una famiglia rigorosa, avrà appreso l’arte di tenere a bada le sue stravaganze caratteriali e via dicendo.

Oppure, magari, la coppia ha attraversato molte difficoltà e si è rafforzata man mano nel sentimento, riuscendo a rinnovare ogni giorno, nelle cose semplici, il motivo per stare insieme. Vediamo, comunque, quali sono le quattro coppie che, secondo l’astrologia, non dovrebbero funzionare.

1)Cancro-Gemelli

Una coppia del tutto sbilanciata. Il cancro è dolce, tenero, romantico, fedele, ama le effusioni, ha dei grandi slanci ed è estremamente generoso nel suo modo di vivere l’amore, la passione e i sentimenti. Il gemelli, al contrario, è leggero, talora superficiale, non sa cosa sia la fedeltà, non ha slanci di tipo amoroso essendo molto concentrato su se stesso, sui propri interessi, sul proprio modo di essere, sui suoi hobby. Così, il gemelli tipico potrebbe invitare il cancro per una cena romantica, sottolineando, però, all’inizio della cena, che quella è casa sua e ci sono delle regole da rispettare. Oppure che nella sua vita al primo posto c’è la mamma, al secondo la moglie. E così via. Un simpaticone, insomma!

2)Toro-Scorpione

Un’accoppiata per nulla vincente. Il primo è lento, il secondo veloce. Il primo sensuale, il secondo passionale. Il primo è all’inizio un po’ sfuggente, il secondo pretende l’impegno da subito e in maniera formale. Il primo è, nel corso della relazione, amante del matrimonio e della famiglia, il secondo si raffredda presto, ama la libertà e non esita a fuggire anche davanti alle responsabilità, scegliendo se stesso e i propri sogni. È vero che gli opposti si attraggono, ma qui siamo all’eccesso. Li unisce solo una discreta fantasia di tipo culturale, artistica e un comune amore per il sesso. Ma è nella quotidianità che le loro divergenze esplodono.

3)Ariete-Bilancia

Una coppia che non ha molte possibilità di funzionare. L’ariete è autoritario e dominante, il segno della bilancia non ama i toni alti, le parole di troppo e poco opportune, è sempre molto attento all’armonia, all’equilibrio e ha bisogno di persone posate, delicate e sensibili accanto a sé. L’ariete agita e fa insorgere stress e mal di testa nel partner, con le sue continue pretese e il suo continuo alzare l’asticella. Il primo rimprovera al secondo di essere troppo arrendevole e pacato, il secondo rimprovera al primo di essere sempre esagitato e fuori controllo.

4)Pesci-Capricorno

Non si sopportano e non è una cosa che stupisce. Il primo è sensibile e ha bisogno di qualcuno accanto che sappia cogliere le sue note poetiche, le sue aspirazioni alte, il suo bisogno di non essere mai trascinato in rivendicazioni di piccolo cabotaggio. Il segno dei pesci è molto profondo, ma anche molto emotivo, i toni troppo alti lo disturbano. Il secondo, invece, tende a essere autoritario, inflessibile, non capisce gli slanci poetici essendo un segno di terra, estremamente concreto, è rigido e poco sensibile. Insomma, un matrimonio, quello tra i due, che non s’ha da fare.