L’ora della verità, prima puntata – Anticipazioni 30 agosto

L’ora della verità debutta con la sua prima puntata nel prime-time di Canale 5 di oggi, 30 agosto 2020. Conosceremo da vicino la protagonista e il dramma che la insegue da tanti anni: un evento misterioso le permetterà di riaprire le indagini su quanto accaduto alla sua famiglia in passato.

Le anticipazioni de L’Ora della verità ci rivelano che non sarà così semplice per Clotilde riuscire ad ottenere delle risposte. Il suo ritorno in Corsica sarà anzi costellato da nuovi dubbi e una scia di morti che la circonderanno molto presto.

L’ora della verità, prima puntata – Anticipazioni e trama

Primo episodio – Clotilde è costretta a tornare in Corsica quando la figlia viene coinvolta in un incidente. Raggiunta l’isola con il marito, la donna riceverà presto una lettera che metterà in dubbio le sue certezze sulla morte dei genitori e del fratello. A scrivere è Palma, la madre che credeva morta nell’incidente che ha spazzato via tutta la sua famiglia. La protagonista decide di aprire le indagini su quanto accaduto anni prima e comprendere meglio la sua storia.

Secondo episodio – Negli anni Novanta, Paul riceve delle minacce dopo che lui e la moglie Palma vengono quasi investiti da un pick-up nero. A muovere le fila dello scontro è Cassanu, il padre di Paul, ma la situazione è ancora più complessa. Chi è Salomè, la giovane donna che lascia messaggi a Paul? Nel presente, Clotilde cerca di raggiungere il padrino Cesar per chiedergli delle spiegazioni, ma scopre che è morto.

Terzo episodio – Il passato continua a perseguitare Clotilde, soprattutto dopo il ritrovamento del corpo di Cesar. Le autorità sono convinte che si tratti di suicidio, ma la donna è sicura del contrario. Le sue intuizioni presto verranno confermate da un altro strano evento. Le anticipazioni de L’ora della verità ci rivelano che la protagonista troverà una rassegna stampa nel suo bagno, in cui troverà delle informazioni sull’incidente degli anni Novanta.