L’ora della verità – Trama e cast completo della serie tv

L’ora della verità sbarca nella prima serata di Canale 5 di oggi, 30 agosto 2020. La serie tv francese di genere crime mette al centro Caterina Murino, Jenifer Bartoli e Mathilde Seigner. La trama invece ci parla di intrighi familiari, misteri ancora da risolvere e un’indagine che metterà a dura prova la protagonista.

L’ora della verità è tratta dal noir di Michel Bussi ed è ambientata in Corsica. Seguiremo la narrazione in diversi tempi, andando a ricercare alcuni indizi negli anni Ottanta fino ad arrivare ai giorni nostri.

L’ora della verità – La trama

Clotilde non è più ritornata in Corsica da quando diversi anni prima è riuscita a sopravvivere ad un incidente mortale. In quello scontro automobilistico però hanno perso la vita i genitori e il fratello Nicolas. Ormai adulta, la donna ritornerà nella sua città natale con il marito e la figlia e si ritroverà di fronte ad un’amara scoperta. La madre è ancora viva? Una lettera di Palma accende in lei la speranza, ma apre anche una voragine di dubbi e punti interrogativi. Che cosa è accaduto davvero quel giorno fatidico? La morte dei familiari di Clotilde è davvero legata ad un incidente o c’è dietro qualcosa di più? La trama de L’ora della verità ci rivela che Clotilde si ritroverà di fronte ad ogni tipo di ostacolo. Non mancheranno inoltre le morti, che renderanno il giallo ancora più fitto.

L’ora della verità – Il cast

La Murino interpreterà Palma, la madre della protagonista, che da giovane avrà invece il volto di Esther Valding e da adulta quello di Mathilde Seigner. Al suo fianco ci sarà Cassanu, il marito intepretato da Serge Riaboukine. Nel cast de L’ora della verità troviamo anche Jenifer Bartoli nei panni di Salomé Romani, mentre Theo Frilet sarà Nicolas, il fratello di Clotilde. Il padre di quest’ultima sarà invece Gregory Fitoussi, mentre Aurelia Garcia rivestirà il ruolo di Marie Drion.