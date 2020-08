Milan News – Calciomercato: Ibrahimovic ha ufficialmente rinnovato: il suo video di presentazione è stato postato sui social ufficiali del club rossonero nella serata di ieri, dopo il suo arrivo all’aeroporto di Milano Linate. Facile comprendere come ora la dirigenza rossonera sia concentrata sulle altre trattative in ingresso. Innanzitutto quella per Tonali: il regista del Brescia ha detto “si” al progetto rossonero. Sembra non tramontare la prospettiva dell’ingaggio di Serge Aurier.

Milan News – Calciomercato: c’è il si di Tonali! E anche Aurier vuole il Milan

Nessuna accelerata ma tanti segnali positivi dalla trattativa per Tonali. Il centrocampista del Brescia avrebbe fatto presente al club appena retrocesso in Serie B di gradire la destinazione rossonera. Un fattore in più nella strada che porta verso la chiusura della trattativa. L’offerta importante del Milan c’è, il gradimento del giocatore è arrivato. La prossima settimana, insomma, potrebbe chiudersi il trasferimento del giocatore. Con buona pace dell’Inter che sembra intenzionata a dirigersi su di un profilo di maggiore esperienza. Secondo La Gazzetta dello Sport l’offerta milanista è di 10 milioni per il prestito oneroso più 28 (compresi i 3 di bonus) per il riscatto.

Novità anche sul fronte terzino destro. La trattativa per Aurier era stata messa in stand-by per la difficoltà del Milan di cedere uno tra Conti e Calabria, ed il contemporaneo interesse del Bayer Leverkusen per il giocatore. Le cose stanno cambiando rapidamente: su Calabria c’è il Cagliari, mentre Aurier è ancora al Tottenham che oggi ha presentato ufficialmente il suo sostituto, Matt Doherty. L’esterno irlandese arriva dal Wolves, squadra che secondo fonti inglesi avrebbe provato a chiedere Aurier in contropartita, ricevendo il rifiuto del giocatore. Che vorrebbe un club di livello e storia superiore, anche per questioni di ingaggio. Un club come il Milan: porte di nuovo aperte, quindi, per l’affare. La Gazzetta dello Sport di oggi riferisce inoltre la trattativa per Bakayoko sarebbe in dirittura d’arrivo, col giocatore che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampo di Pioli così sarebbe completo.