Napoli, uomo spara ai figli disabili e ne uccide uno

Tragedia a Soccavo, nel napoletano: nella notte un uomo di 88 anni, pensionato e incensurato ha sparato ai sue due figli con la propria Magnum 357, entrambi disabili, nel sonno.

Cronaca del fatto

Armato di una magnum, poco dopo le 5 del mattino l’uomo la sparato dapprima al figlio minore, 47ennem, uccidendolo all’istante per poi fare lo stesso con l’altro, Francesco di 51 anni, conosciuto e apprezzato fioraio della zona ma è stato colpito solo al braccio e non è in pericolo di vita, dopodichè l’anziano ha sparato alla moglie che ne è uscita totalmente illesa, prima di chiamare lui stesso il 118, dove ha comunicato di aver ucciso i figli, chiedendo al tempo stesso un’ambulanza. Presso l’abitazione è stata inviata una volante per evitare altri gesti di violenza da parte dell’uomo, che si trova in queste ore in ospedale sotto la custodia della Polizia.

Disperazione

L’uomo è stato portato all’ospedale Cardarelli in evidente stato di choc e dalle prime ricostruzioni emerge un quadro piuttosto complicato: Il signor Pecora, dopo una vita da assistente portuale assieme alla moglie aveva dedicato praticamente tutta la vita al supporto dei figli, entrambi disabili: il maggiore riesce a occuparsi di alcuni lavoretti, mentre quello ucciso necessitava attenzioni costanti, ed erano proprio loro due a costituire fonte di grande preoccupazione ed angoscia per il padre, che è apparso disperato per il futuro dei figli, tanto da arrivare ad un livello di frustrazione da optare per il gesto più estremo. L’uomo dovrà rispondere ovviamente per l’omicidio del figlio, il tentato omicidio e per l’arma illegalmente posseduta.