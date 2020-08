Oroscopo di oggi, domenica 30 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi domenica 30 agosto 2020. Anche il mese di agosto sta per finire e cedere il passo a settembre. Come sarà la domenica dei segni zodiacali? Giove e Saturno continuano a essere buoni alleati della Vergine e a spianarle la strada. Lo Scorpione cammina sulle uova, avrà bisogno di estrema cautela. Il Sagittario sta tornando in pista! Vuoi saperne di più? Leggi il seguente oroscopo di oggi, segno per segno.

Oroscopo di oggi domenica 30 agosto 2020: segni di fuoco

Come racconta l’oroscopo di oggi Ariete: stai recuperando energia e dovresti sfruttarla per fare progetti in vista del tuo futuro. Leone: hai la tensione alle stelle. Sul lavoro stai vivendo cambiamenti importanti che ti mettono in agitazione. Sagittario: sei pieno di energia e voglia di metterti in gioco: buttati, sia in amore che sul lavoro!

Oroscopo di oggi domenica 30 agosto 2020: segni di terra

Oggi Toro: sei letteralmente intrattabile, guai a crearti delle seccature! Vergine: hai Giove e Saturno dalla tua parte, ne disposti a regalarti una giornata ricca di emozioni. Capricorno: finalmente hai le idee chiare su dove vuoi andare. Un passo dopo l’altro, procedi lungo la tua strada.

Oroscopo di oggi domenica 30 agosto 2020: segni di aria

In base all’oroscopo di oggi Gemelli: senti nascere un bisogno crescente di amore. Mettiti in gioco, molto presto arriverà Venere e darti manforte! Bilancia: finalmente una domenica tranquilla, dopo alcune settimane piuttosto agitate. Goditi un po’ di relax. Acquario: oggi avrai l’argento vivo addosso. Approfittane, per mandare avanti i tuoi progetti!

Oroscopo di oggi domenica 30 agosto 2020: segni di acqua

Secondo l’oroscopo di oggi Cancro: navighi ancora a vista in amore. Sei nel caos più totale: sii prudente! Scorpione: servirà molta cautela, perché potrebbe diventare una giornata a rischio tensione. Mantieni il sangue freddo! Pesci: ci sono dei problemi di carattere economico o lavorativo che ti turbano: tieni duro, perché molto presti li risolverai!