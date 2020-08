Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 31 agosto 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 31 agosto 2020. Sta per iniziare una nuova settimana. Quali preziosi suggerimenti darà l’apprezzato astrologo Paolo Fox agli ultimi 4 segni zodiacali? Nervosismo per il Sagittario, il Capricorno comincerà a recuperare. Cambiamenti in vista per l’Acquario, mentre i Pesci dovranno affrontare ancora delle difficoltà pratiche. Se vuoi approfondire, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a questi segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 31 agosto 2020: Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai piuttosto nervoso: su di morale, perché le stelle sono dalla tua parte! Nelle prossime ore dovrai gestire alti e bassi emotivi. Sul lavoro dovrai avere molta prudenza: rischio contrasti sarà molto alto! Attenzione alle spese di troppo.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 31 agosto 2020: Capricorno

Domani il Sole, Giove e Mercurio saranno in aspetto armonico: si prospetta un lunedì molto intrigante per le questioni amorose. Approfittane, pe fare progetti in vista del futuro. Anche sul lavoro cominci a risalire la china.

Oroscopo domani lunedì 31 agosto 2020: Acquario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani dovrai cominciare a prepararti a possibili cambiamenti e scelte lavorative importanti. In amore potresti aver vissuto una profonda trasformazione. Forse la passione dei primi tempi è diventato affetto sincero.

Oroscopo domani lunedì 31 agosto 2020: Pesci

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani partirà in maniera faticosa, ma la giornata migliorerà dal pomeriggio in poi. In questo periodo sei assorbito da questioni pratiche e tendi a tralasciare un po’ l’amore. Il Sole e Mercurio dissonanti continuano a provocare qualche difficoltà sul lavoro. Non ti mancano comunque le buone idee.