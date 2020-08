Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 31 agosto al 6 settembre 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana. Settimana in cui il mese di agosto passerà il testimone a settembre. Quali cambiamenti riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Come racconta l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana potresti avere ancora qualche tensione in amore legata ai soldi. I single dovrebbero fare più attenzione, perché non sempre sapranno riconoscere una buona occasione. Non agire d’impulso e fermati per valutare bene la persona o la circostanza che vivrai. Sul lavoro Giove e Saturno opposti potrebbero provocare piccoli ritardi.

Toro

In amore dovresti cercare di non puntare sempre il dito contro l’altro. Prova a dosare di più le parole che userai, specialmente a inizio settimana. I cuori solitari possono sperare di incontrare persone interessanti, ma dovrebbero essere un po’ più aperti. Sul lavoro sono in arrivo nuove opportunità fino a novembre: non lasciartele scappare!

Gemelli

In amore saranno facilitati i nuovi incontri: dovresti approfittarne per uscire e metterti in gioco. Le coppie di lunga data dovrebbero tralasciare le recriminazioni e provare a trascorrere più tempo di qualità insieme. D’ora in poi potrai ritrovare più serenità. Sul lavoro ci sono risposte e conferme all’orizzonte. Attenzione alle finanze.

Cancro

In amore, con Venere nel segno ci sarà ancora molta voglia di mettersi in gioco. In questo momento ti senti decisamente più ottimista e fiducioso, rispetto al passato. Le relazioni che sono uscite vittoriose da un periodo di crisi da adesso in poi si saranno consolidate e potranno guardare al futuro con più speranza. Sul lavoro dovrai tagliare tutti i rami secchi.

Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana comincerai a recuperare in amore. Venerdì si prospetta una giornata molto intrigante. Dovresti fare più attenzione alle finanze: non sono tempi ideali per spendere molti soldi. Sono in arrivo opportunità da non perdere.

Vergine

Sta per cominciare un periodo di grande rivalsa per l’amore, ma tu dovresti mollare un po’ i tuoi freni. Hai un quadro astrale bellissimo: sfruttalo e non restare aggrappato alle ferite passate. Settembre, con Giove e Saturno favorevoli, permetterà incontri intriganti per chi è single e un recupero per le coppie che hanno avuto contrasti. Anche sul lavoro molto bene, avrai idee vincenti

Bilancia

Settembre sarà un mese decisamente migliore rispetto ad agosto, soprattutto per quel che riguarda le relazioni. Chi è in coppia non dovrebbe rispolverare di continuo il passato. I single avranno molte occasioni di fare incontri interessanti. Potresti prendere una decisione significativa per il futuro. Sul fronte lavorativo finalmente ritroverai più certezze.

Scorpione

Giovedì e venerdì saranno due giornate molto promettenti per l’amore: sfruttale a pieno! Saturno e Giove saranno in aspetto armonico e sosterranno chi vorrà risolvere dei problemi in famiglia o nella coppia. Sul lavoro ci sono cambiamenti e nuovi progetti in vista. Nei prossimi giorni potresti prendere decisioni importanti.

Sagittario

In base all’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana l’amore sarà molto positivo, ma tu dovresti fare attenzione alle storie in cui parti in quarta e poi retrocedi. I legami nati in questi giorni saranno baciati dalla fortuna. Venerdì sarà un giorno molto interessante. Sul lavoro dovresti metterti in gioco: tutto ciò che partirà ora avrà buone possibilità di successo! Armati pazienza, discuti quello che dovrai discutere ma poi agisci!

Capricorno

La prossima settimana sarà il caso di lasciarsi alle spalle il passato e aprirsi a nuove opportunità. Si prospetta un periodo molto promettente in amore: molto presto Venere non sarà più opposta e sarà più facile per te fare incontri interessanti. Le coppie dovranno usare cautela venerdì! Sul lavoro chi sta pensando a un progetto importante dovrebbe lavorarci con fiducia, perché Giove e Saturno daranno un buon supporto.

Acquario

Dovrai avere molta prudenza in amore, soprattutto lunedì e martedì. In questo periodo sei molto insofferente, ti senti soffocare, specialmente se percepisci troppi vincoli o troppa gelosia nel tuo rapporto. Hai una voglia crescente di buttare tutto all’aria! Dovresti evitare le scelte rischiose dal punto di vista economico.

Pesci

Ti aspetta una settimana molto importante per l’amore. I single avranno ottime occasione per vivere emozioni intense. Le coppie potrebbero ritrovarsi a discutere per via dei soldi: attenzione, in particolar modo, al Sagittario e ai Gemelli. Sul lavoro c’è da rivedere i progetti e da fare bene i conti.