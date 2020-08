Ricetta crostata di fichi e noci: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vediamo insieme la preparazione della ricetta crostata fichi e noci, un dolce tipicamente invernale che riscalda e rende ottima ogni merenda o fine pasto. Un connubio storico di ingredienti e un procedimento non difficile da fare anche in compagnia dei bambini.





Crostata fichi e noci – Ingredienti

Gli ingrendienti sono da intendersi per 10 persone circa.

Farina di Farro o Farina 00 300 grammi

Zucchero 120 grammi

Lievito in polvere per dolci 1/2 cucchiaio

Cannella in polvere 1 cucchiaio

Uova 1

Tuorlo 1

Strega liquore a piacere 1 cucchiaio

Sale a piacere

Confettura di fichi 250 grammi

Noci sgusciate 100 grammi

Crostata fichi e noci – Preparazione

Per procedere alla preparazione della crostata fichi e noci, la prima cosa da fare è procedere con la pasta frolla. Prendete la farina e disponetela a fontana unendo il burro a pezzetti e lo zucchero. Impastate con la punta delle dita velocemente sino a formare delle briciole.

Una volta fatto questo potete unire le uova, i vari aromi a piacere come cannella e liquore sino al pizzico di sale. Ora continuate ad impastare fino a quando il vostro panetto non risulterà essere omogeneo e liscio: fate in modo che non si riscaldi, altrimenti tutta la preparazione potrebbe venir compromessa.

Avvolgete il panetto con la pellicola trasparente e lasciatela dentro il frigo per 30 minuti a riposo. Una volta che il tempo di posa è terminato, prendete il panetto e nel mentre scaldate il forno a 180°: l’impasto dovrà essere diviso in due parti – una più grande e una più piccola.

Prendete la parte più grande per ricavare un disco mentre la stendete non troppo sottile. Ora prendete una tortiera e foderatela con la pasta frolla togliendo la parte eccedente (non buttatela e mettetela da parte).

Con l’aiuto di una forchetta bucherellate il fondo e stendete la marmellata di fichi insieme ai pezzetti di noce. Ora con la pasta che avete messo da parte realizzate dei cordoncini, listarelle o qualsiasi cosa vi piaccia per dare alla crostata il suo design caratteristico.

Una volta fatto tutto potete infornare per 40 minuti attendendo che il vostro dolce prenda un bel colore dorato. Lasciate raffreddare e servitela: buon appetito!

Naturalmente, per chi volesse, la marmellata di fragole è possibile prepararla anche direttamente in casa utilizzando proprio i sapori della tradizione. Ci sono poi varianti, infatti al posto delle noci potete mettere le mandorle oppure le nocciole.

Crostata fichi e noci – Consigli

La crostata si conserva per 3 giorni circa, ben coperta in luogo fresco e asciutto (o in frigo se preferite).