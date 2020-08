Sofia e Amedeo nuova coppia Nip | Presentazione ufficiale Temptation Island

Svelata un’altra coppia della nuova edizione Nip di Temptation Island. Il programma, registrato nella bellissima Sardegna tornerà in onda il 9 Settembre e vedrà intraprendere il viaggio nei sentimenti di sei nuove coppie non famose.

Troviamo la presentazione della quinta coppia nel profilo ufficiale Instagram del programma, si chiamano Sofia e Amedeo, sono fidanzati da diversi anni e sono pronti a mettersi in gioco per capire se è arrivata l’ora di mettere su famiglia.

Sofia e Amedeo nuova coppia Nip

Sofia è una ragazza di 30 anni che ha una relazione con Amedeo, 32 anni, da 11 anni. I due nonostante tutto questo tempo insieme non convivono, anche se lei ne sente l’esigenza e vorrebbe riuscire a creare una famiglia con il proprio compagno. Lui dal suo canto, non è ancora pronto a fare il passo e questo lo porta a pensare che potrebbe essere scemato il suo amore verso la sua ragazza.

Purtroppo, questa situazione non riesce a far dormire tranquilla Sofia che, appunto, chiama la redazione per avere la possibilità di partecipare a Temptation Island. La fidanzata ha bisogno di certezze e sente il bisogno di concretizzare con Amedeo, per capire se è davvero l’uomo giusto per lei ha deciso di intraprendere questa esperienza.