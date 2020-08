Arriva proprio nel numero 33 di DiPiù, la richiesta di Sara Shaimi che domanda al suo ragazzo Sonny Di Meo di andare a convivere da lei. I due sono usciti da Uomini e Donne da soltanto pochi mesi, ma sembrano davvero una coppia affiatata, grazie all’amore vero e profondo che li collega.

In una lunga lettera lei si è mostrata pronta a vivere con il suo nuovo ragazzo. La risposta non ha tardato ad arrivare infatti, Sonny decide di risponderle attraverso la nuova uscita dello stesso settimanale, dove però rifiuta la convivenza e spiega il motivo di questa decisione.

Sonny Di Meo rifiuta la convivenza

Inizia così la sua bellissima lettera: ”Se dovessi seguire il cuore, ti direi di “sì” subito, farei le valigie e, da Milano dove abito, partirei domani mattina per Roma; la parte più razionale invece, quella un po’ più “giudiziosa”, come dici tu, ha mille dubbi…”. Confessa di essere rimasto sorpreso dalla richiesta della sua fidanzata, ma soprattutto trascrive in parole tutte le sensazioni che ha provato dal primo giorno in cui l’ha vista.

Dolcissime parole di chi ha trovato finalmente quell’amore con la A maiuscola e non si sarebbe mai aspettato di farlo dentro lo studio di un programma televisivo. Racconta di averla vista subito poiché bellissima e di aver percepito un’attrazione speciale tra loro due fin dal primo “appuntamento al buio”, di averla pensata tantissimo durante la quarantena e di non esser mai stato così emozionato il giorno della scelta. Ma leggiamo le sue parole.

“Dobbiamo pazientare un po’”

Il motivo è il lavoro come afferma Sonny: ”A differenza di te che fai l’assistente di volo e hai un lavoro stabile, io ancora mi devo realizzare a livello professionale […]. Non fraintendere, non è che non voglia vivere con te, ma al momento devo capire quale strada prendere nella mia vita e voglio concentrare le mie energie per realizzare il mio grande sogno: aprire un bar o un punto di ritrovo tutto mio. E per trasformare in realtà questo grande progetto devo, o meglio dobbiamo, pazientare ancora un po’”.

Quindi sarà solo questione di tempo per stabilire il proprio futuro e i suoi potremmo vederli insieme al cento per certo. Nel frattempo, dopo aver comunque visto casa di Sara, le raccomanda due cose per un’ipotetica convivenza: ”Amore, quando vengo da te nel fine settimana il tuo armadio è strapieno e c’è talmente tanto disordine che sono costretto a lasciare le mie cose in valigia, altrimenti, nel caos, rischio di mettermi un tuo vestito! Ma come? Mi vuoi con te in casa e poi non ho neanche uno spazio per attaccare una camicia? […] Amore, compriamo un pacco di biscotti “normali”, non ipocalorici?”.