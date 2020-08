Tina Cipollari riposino pomeridiano | Gianni Sperti e la foto a Uomini e Donne

By

Tina Cipollari viene immortalata durante il suo riposino pomeridiano da Gianni Sperti senza nemmeno accorgersene. Un gesto da parte dell’opinionista che ha divertito in primis lui ma soprattutto i social nel quale, l’ha caricata.

La coppia più amata d’Italia per quanto riguarda gli opinionisti sono sicuramente Gianni Sperti e Tina Cipollari che, sono tornati carichi ma soprattutto pronti per la nuova stagione di Uomini e Donne. Gianni Sperti ha così decide di iniziare bene le registrazioni facendo l’ennesimo scherzo a Tina che, le costerà sicuramente una bella offesa. Cosa è realmente successo?

Tina Cipollari riposino pomeridiano

Il 27 Agosto sono riprese le registrazioni di Uomini e Donne condotte da Maria De Filippi dove, all’interno dello studio, troveremo anche il classico e amato pubblico. Diviso con pannelli di plexiglas e munito di mascherina di plastica, potrà seguire le vicende del nuovo trono misto. Maria De Filippi infatti, ha deciso di unire il trono over a quello classico in un’unica soluzione, riuscendo così a saltare da un percorso all’altro con molta più facilità.

Oltre al pubblico però, non potevano di certo mancare Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti infatti, si sono mostrati carichi e pronti alla nuova stagione che, sembra proprio essere iniziata con il botto. A confronto infatti, abbiamo potuto vedere Enzo Capo e Pamela Barretta che, sono tornati ad accusarmi l’uno con l’altra per vicende personali. Per la prima volta Tina Cipollari ha così difeso l’ex cavaliere da Pamela che, sembra essersi dimostrata nuovamente possessiva ma soprattutto pronta alla discussione.

Tina Cipollari però, si è rivelata la protagonista indiscussa degli ultimi giorni e la causa sembra proprio da attribuirsi a Gianni Sperti e a una foto scattata di nascosto. Di cosa stiamo parlando?

Opinionista stanca della registrazione

Gianni Sperti durante gli scorsi giorni, ha deciso di caricare sul suo profilo Instagram una foto di Tina Cipollari nel quale, l’opinionista ha immortalato la sua collega mentre si dedicava a un piccolo pisolino dopo la puntata. Le lunghe ore di registrazione infatti, hanno stancato l’intero staff ma soprattutto i due opinionisti che si sono mostrati distrutti e stanchi.

Non è la prima volta che Gianni però, fa un piccolo scherzo alla sua collega racchiudendo il tutto tra grandissime risate e prese in giro. Dopo diversi anni infatti, la coppia di colleghi è diventata inseparabile tanto da far invidia a tantissimi altri opinionisti.