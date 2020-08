Annamaria Laino fa il dito medio | Risposta esasperata fuori Temptation Island | Video

Annamaria Laino fa il dito medio a tutte le persone che, negli ultimi giorni sembrano criticarla costantemente per il suo fisico accusandola di photoshoppare le sue foto. La ex fidanzata che, insieme ad Antonio ha deciso di partecipare a Temptation Island nell’edizione condotta da Filippo Bisciglia si dimostra stanca delle tantissime critiche.

Sul suo profilo Instagram infatti, durante la giornata di oggi Annamaria ha deciso di rispondere una volta per tutte ai tantissimi haters che, da quanto è uscita dal docu-reality non hanno apprezzato la sua scelta ma soprattutto non credono alla veridicità di alcune sue foto. Quali sono state le sue parole?

Annamaria Laino e il dito medio nelle storie

Durante la giornata di oggi, Annamaria ha deciso di scagliarsi contro le tantissime persone che, continuamente la criticano per le sue foto, per essere tornata con Antonio ma soprattutto per il suo comportamento. Gli haters della coppia infatti, sembrano aspettare solo il momento giusto per criticare ogni suo movimento. Spingendo la coppia ma soprattutto la fidanzata a rispondere in maniera inaspettata.

Annamaria Laino infatti, sotto l’ultima foto caricata ha ricevuto tantissime offese ma soprattutto critiche che, l’accusavano di essere ricorsa a photoshop per snellire i suoi fianchi. La coppia dopo essere uscita dal programma ha così deciso di fare alcune foto professionali da caricare sul loro profilo Instagram, ricevendo considerevoli commenti negativi.

La risposta alle tantissime critiche

Laino è stata si sentirsi accusata per cose che non ha mai fatto. Poche ore fa ha così deciso di apparire nelle sue storie Instagram per rispondere alle tante accuse nei suoi confronti. Davanti a uno specchio con alle spalle il bagno di casa, Annamaria Laino ha deciso di fare il dito spiegando di non essersi modificata assolutamente niente.

Un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato da lei ma che, ha dato una chiara e definitiva risposta alle offese che, negli ultimi giorni arrivano sotto la sua ultima foto e in privato.