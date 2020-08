Calciomercato – Affari e trattative 31 agosto – Milan fatta per Tonali, bruciata l’Inter – Kantè e Vidal per i nerazzurri – Destro torna al Genoa

Il calciomercato è sempre più imprevedibile e bisogna registrare capovolgimenti di fronte inaspettati fino a qualche giorno fa, come l’imminente trasferimento di Tonali al Milan invece che all’Inter. Gli affari in via di definizione sono tanti, così come le trattative da mettere in piedi.

Milan fatta per Tonali, bruciata l’Inter

Il Milan è a un passo da Sandro Tonali. Per la chiusura dell’operazione si attenderà il presidente Massimo Cellino, le parti attendono il rientro del presidente del Brescia da Londra nei prossimi giorni. Il numero uno delle Rondinelle sta portando avanti la trattativa in prima persona e tornerà in Italia tra martedì e mercoledì per poter raggiungere l’accordo finale con i rossoneri. Siamo ai dettagli, ormai Tonali è sempre più vicino a vestire la maglia del Milan, che ha bruciato l’Inter nell’operazione per i troppi tentennamenti dei nerazzurri.

L’Inter vira su Kantè e Vidal

L’Inter accelera per N’Golo Kantè. Contatti in corso. Si lavora al prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’idea è un contratto di un anno più tre. Il centrocampista del Chelsea è la prima scelta di Antonio Conte. Il club inglese al momento resiste, le prossime due settimane potrebbero essere fondamentali per una risposta in un senso o nell’altro. Kantè è nei pensieri dell’Inter, nei prossimi giorni possibile nuovo contatto.

Arturo Vidal sta lavorando con insistenza per liberarsi dal Barcellona. L’entourage del centrocampista cileno sta trattando la risoluzione del contratto con la società blaugrana così da poter, una volta svincolatosi, mettere nero su bianco un nuovo contratto che lo porterebbe all’Inter. In questo momento la destinazione nerazzurra sembra infatti la principale.

Destro torna al Genoa

Mattia Destro torna al Genoa, in cui si trovava già in prestito dallo scorso gennaio: con il suo contratto col Bologna che scadrà nel giro di poche ore, l’attaccante 29enne rimarrà nel club ligure, con cui si sta già allenando. Presto saranno definiti anche gli ultimi dettagli relativi al suo nuovo contratto.

Benevento vicino al colpo Caprari

Nuovo colpo nell’aria in casa Benevento. La squadra campana infatti sarebbe ormai in procinto di concludere con la Sampdoria l’affare relativo al prestito con opzione per il riscatto di Gianluca Caprari: 1,5 milioni per l’onere della prossima stagione e altri 7,5 per il diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di raggiungimento della salvezza da parte delle Streghe.

Cagliari ad un passo da Sottil

Nuovo innesto per il Cagliari. I rossoblu hanno accelerato le trattative per arrivare all’attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil. Nei prossimi giorni il giocatore sarà a disposizione del suo nuovo tecnico Eusebio Di Francesco per la prossima stagione.