Calciomercato Napoli – Roma favorita per Milik, dalla Juventus può arrivare un difensore

E’ la Roma la compagine favorita per assicurarsi le prestazioni di Arek Milik, attaccante del Napoli che essendo in scadenza con il suo club il prossimo anno e non intenzionato a rinnovare, è stato messo sul mercato dalla società partenopea.

Contropartita Juventus

Non è un vero e proprio testa a testa tra i giallorossi e la Juventus, visto che l’attaccante da tempo ha un accordo formale con la società piemontese che tuttavia dopo l’esonero di Maurizio Sarri, appare meno convinta sull’investimento rispetto a qualche settimana fa: i bianconeri hanno offerto come parziale contropartita Christian Romero, valutato 25 milioni, difensore argentino all’ultima stagione in prestito al Genoa, ma De Laurentiis accetterebbe solo in caso di un conguaglio superiore a quello offerto da Paratici. Romero comunque piace al club azzurro che è alla ricerca di un difensore, e secondo Tuttosport potrebbe arrivare a prescindere dall’operazione Milik.

Roma favorita

Nonostante resti una trattativa complessa anche per la Roma, sono proprio i capitolini attualmente i favoriti ad assicurarsene le prestazioni nonostante le due società debbano trovare un accordo economico sulle contropartite, ed è necessario ovviamente convincere l’attaccante della bontà della destinazione partenopea. Pressochè sicuro l’inserimento di Cengiz Under nell’affare, resta da definire l’intesa in senso stretto: il Napoli vuole il turco più 20 milioni mentre la Roma intende non spendere alcuna somma economica puntando piuttosto sull’inserimento di altre contropartite, opzione non particolarmente gradita al club partenopeo che oltre a Under ha forte gradimento solo per Jordan Veretout, considerato pressochè incedibile dalla società giallorossa.